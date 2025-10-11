RETRO RÁDIÓ

Brutális karambol: Megbénult a forgalom Budapest felé az M7-esen

Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.11. 13:17
Budapest m7 autópálya

Borzalmas balesetről számolt be a katasztrófavédelem szombaton: Összeütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya 17-es kilométerénél, a Székesfehérvár felé vezető oldalon, Érd térségében. 

Áll a forgalom a baleset miatt
Áll a forgalom a baleset miatt. Fotó: Kathy /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A sztráda érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.

Baleset Budapesten szombat reggel

Reggel Budatétényben történt balesetről számolt be a katasztrófavédelem. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M6-os autópálya Budapest belterületén lévő szakaszán, a befelé haladó oldalon, Nagytéténynél, a 16-os kilométerszelvénynél. 

 

