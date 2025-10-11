Rohant a tűzoltó: Hatalmas csattanás Budapesten

A katasztrófavédelem szörnyű balesetről számolt be szombat reggel: Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M6-os autópálya Budapest belterületén lévő szakaszán, a befelé haladó oldalon, Nagytéténynél, a 16-os kilométerszelvénynél.

Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.