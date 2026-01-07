Hólapátolás okosan: a legjobb téli kardió

Az idei tél tökéletese alkalmat ad arra, hogy az utca legyen a testedzés helyszíne. Csak egy ritkán használt szerszám, és némi elszántság kell hozzá, hogy eltakarítsd a lehullott havat. Megmutatjuk, hogy hogyan csináld a hólapátolást, hogy a legjobbat tudd kihozni a téli időjárásból.

A hólapátolás a legjobb téli sport Fotó: Forrás: Pexels

Így tedd tudatos edzéssé a hólapátolást

Ha odafigyelsz a testtartásodra és néhány alapszabályra, a hólapátolás felér egy kemény edzéssel is, ami leginkább a hát, a far és a combizmaidat veszi igénybe. Azonban ahhoz, hogy valóban hatékony legyen, az alábbi dolgokra érdemes odafigyelni:

Mielőtt bármit csinálsz, melegíts be

Hiába öltözöl fel vastag kabátba, az nem fog megvédeni a húzódásoktól, a hólapátolás ugyanis kőkemény fizikai munka. Érdemes 5-10 percet rászánni a bemelegítésre, mielőtt elkezdenénk a lapátolást. Fókuszálj a vállaidra és a hátadra. Pár perc plank, karközrés, egyenes háttal guggolás és kitöréses séta csodákra képes és segít elkerülni, hogy ne legyen ártalmas a testi egészségedre.

Ügyelj a testtartásodra

A hólapátolás titka a fitneszedzők szerint ugyanaz, mint a guggolásé: miközben csinálod, told hátra a feneked, igyekezz a lapockáidat összeérinteni és a mellkasodat dülleszd ki. Az emelésnél ne a derekadat terheld, hanem combból nyomd ki magad. Ezzel helyettesíteni tudod a hátizomerősítő-gyakorlatokat.

Gondolj rá úgy, mint egy végtelenített kitöréssorozatra

Ha helyesen csinálod, a farizmaid és a combfeszítőid másnap sikítani fognak az izomláztól, de ez egyáltalán nem baj. A legfontosabb szabály, hogy soha ne csavard a törzsed, miközben emeled a lapátot! Ha oldalra kell dobnod a havat, akkor forgasd a lábfejed is, különben a porckorongjaid bánják.

Kalóriaégetés mesterfokon

A Harvard Medical School kutatói szerint egy félórás intenzív hólapátolás képes elégetni akár 200-266 kalóriát. Ez hatékonyabb, mintha ugyanennyi ideig kocognál. Két perc alatt a pulzusod elérheti a maximális érték 85%-át, ami vetekszik egy tempósabb aerobicórával. ​

Mire figyelj, hogy ne a sürgősségin végezd?

Azért ne essünk túlzásba. A hideg levegő alattomos dolog: összehúzza az ereket, ami megemeli a vérnyomást, miközben a szíved ezerrel pumpál. Ne akarj egyszerre mindent megoldani, próbálj meg kisebb adagokat lapátolj, és tarts szüneteket. Inkább tartson tovább, minthogy a mentő vigyen el.