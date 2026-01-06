Kinek és hol kell eltakarítani a havat? Ki fizet, ha bekövetkezik a baleset? Mutatjuk!

Minden területnek megvan a maga gazdája, legyen szól lehullott falevelekről vagy hóeltakarításról. Van, ahol a közútkezelő, van ahol az önkormányzat és van ahol az ott lakók feladata eltakarítani a havat. Kártérítésért is ahhoz lehet fordulni, akinek a kezelésébe az adott terület tartozik!

Több megyében már javában dolgoznak a hókotrók, de van ahol a lakosoknak kell eltakarítaniuk a havat. Fotó: Kocsis Zoltán / mti

A legtöbb út a közúthoz tartozik

Az országos gyorsforgalmi, fő- és mellékutak üzemeltetéséért és fenntartásáért a Magyar Közút Nonprofit Kft. felel. Ez több ezer kilométernyi útszakaszt jelent. Folyamatosan figyelik az időjárás előrejelzést, és ha az alábbi feltételek teljesülnek, nekilátnak a hó eltakarításának:

ónos eső esetén csak akkor állnak neki sózni, ha már elállt az eső;

ha havazni kezd, addig nem állnak neki a takarításnak, amíg 3-5 centiméternyi le nem esett, ez alatt csak sóznak ;

; a hótorlaszok eltakarításának csak akkor állnak neki, ha nincs szél.

A munkálatokhoz 739 bevethető tehergépjárművel rendelkeznek, továbbá 213 rakodógéppel, amelyek a sórakodást szolgálják. A téli hóeltakarítási munkákat összesen 2301 fő gépkezelő végzi 12 órás váltott műszakban a cégnél.

A fővárosi utakat az FKF tartja karban

Budapesten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Köztisztasági Divíziója látja el a járdák, lépcsők, bicikliutak és a szilárd burkolatú utak hóeltakarítást és síkosságmentesítését. Ez több, mint 3000 kilométernyi útszakaszt jelent. Az FKF szigorú prioritási sorrendben takarítja el a havat: először jönnek a hidak, felüljárók, az autópályák és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai és egyéb közösségi közlekedési útvonalak, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés - írják a közleményükben.

A megállókat egy másik cég takarítja

A fővárosban a tömegközlekedési járművek megállóit a BKV Zrt. vagy egy általa megbízott alvállalkozó (pl. B+N Referencia Zrt.) takarítja, más városokban pedig az ott működő közlekedési cégek vagy az általuk megbízott alvállalkozók.