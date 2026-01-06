Kinek és hol kell eltakarítani a havat? Ki fizet, ha bekövetkezik a baleset? Mutatjuk!
A napokban, országosan komoly havazás várható. A hóréteg letaposva sok helyen eljegesedhet, ami nagyon balesetveszélyes. Kinek a felelőssége, dolga eltakarítani a havat? Attól függ hová esett!
Minden területnek megvan a maga gazdája, legyen szól lehullott falevelekről vagy hóeltakarításról. Van, ahol a közútkezelő, van ahol az önkormányzat és van ahol az ott lakók feladata eltakarítani a havat. Kártérítésért is ahhoz lehet fordulni, akinek a kezelésébe az adott terület tartozik!
A legtöbb út a közúthoz tartozik
Az országos gyorsforgalmi, fő- és mellékutak üzemeltetéséért és fenntartásáért a Magyar Közút Nonprofit Kft. felel. Ez több ezer kilométernyi útszakaszt jelent. Folyamatosan figyelik az időjárás előrejelzést, és ha az alábbi feltételek teljesülnek, nekilátnak a hó eltakarításának:
- ónos eső esetén csak akkor állnak neki sózni, ha már elállt az eső;
- ha havazni kezd, addig nem állnak neki a takarításnak, amíg 3-5 centiméternyi le nem esett, ez alatt csak sóznak;
- a hótorlaszok eltakarításának csak akkor állnak neki, ha nincs szél.
A munkálatokhoz 739 bevethető tehergépjárművel rendelkeznek, továbbá 213 rakodógéppel, amelyek a sórakodást szolgálják. A téli hóeltakarítási munkákat összesen 2301 fő gépkezelő végzi 12 órás váltott műszakban a cégnél.
A fővárosi utakat az FKF tartja karban
Budapesten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Köztisztasági Divíziója látja el a járdák, lépcsők, bicikliutak és a szilárd burkolatú utak hóeltakarítást és síkosságmentesítését. Ez több, mint 3000 kilométernyi útszakaszt jelent. Az FKF szigorú prioritási sorrendben takarítja el a havat: először jönnek a hidak, felüljárók, az autópályák és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai és egyéb közösségi közlekedési útvonalak, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés - írják a közleményükben.
A megállókat egy másik cég takarítja
A fővárosban a tömegközlekedési járművek megállóit a BKV Zrt. vagy egy általa megbízott alvállalkozó (pl. B+N Referencia Zrt.) takarítja, más városokban pedig az ott működő közlekedési cégek vagy az általuk megbízott alvállalkozók.
Vidéken az önkormányzatok a felelősek a hóeltakarításért
A fővároshoz és a közúthoz nem tartozó területek a helyi, kerületi önkormányzatokra vannak bízva. Ez alól kivétel a házak előtti járdaszakasz, amiről mindenhol - a fővárosban és vidéken is - az ott lakóknak kell eltakarítaniuk a havat, vagy nekik kell megbízni ezzel a feladattal valakit.
A saját háza táján mindenkinek magának kell eltakarítania a havat
A jogszabályok értelmében a házak, ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése a tulajdonos kötelessége, egészen az út szegélyvonaláig. Társasházak esetén a lakóközösségeknek kell gondoskodnia a hó eltakarításáról. Arra is érdemes figyelni, hogy a törvény szerint a takarításhoz tilos nátrium-kloridot, vagyis sót használni a járdákon és a telkeken belül is! Azt sem árt tudni, hogy a fővárosban egy rendelet értelmében a járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb kocsiutak esetében az úttest szélére lehet tolni, a csatornalefolyó szabadon hagyásával. Az ennél keskenyebbeknél a havat a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogosok számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.
Kihez fordulhatunk kártérítésért, ha elcsúszunk az el nem takarított havon?
Abban az esetben, ha bizonyítható, hogy valaki a jég és hómentesítési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a törvény értelmében kártérítési kötelezettsége áll fenn. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a balesetet, sérülést szenvedőnek kell bizonyítania, mikor és hol történt az eset, ahogy a felelős felkutatása is az ő feladata. Éppen ezért egy ilyen baleset után érdemes minél több bizonyítékot rögzíteni a helyszínen: fotózni, videózni, tanúkat keresni, kamerafelvételt kikérni. A kártérítés, sérelemdíj iránti igényt és az ezekhez kapcsolódó bizonyítékokat ezután írásban kell benyújtani a terület tisztán tartásáért felelős cégnek, személynek. Ehhez itt egy kis segítség:
- közút-Magyar Közút Nonprofit Kft. vagy a helyi önkormányzat,
- megálló- helyi közlekedési vállalat vagy annak alvállalkozója,
- járda- helyi önkormányzat, társasház (saját biztosításuk van az ilyen esetekre), ott lakó magánszemély.
