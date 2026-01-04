RETRO RÁDIÓ

Téli mesevilággá változott az ország: itt vannak a legjobban sikerült felvételek a havazásról

Országszerte havazott az elmúlt napokban. Megkésve, de mégis megérkezett a havazás.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 07:20
délmagyar köpönyeg havazás

Igaz, hogy megkésve, de mégis megérkezett a tél legszebb része, a havazás. A Köpönyeg előrejelzése azt mondja: vasárnap reggelig délen többfelé havazhat, majd napközben észak felől csökken a felhőzet, többórás napsütés várható. A déli határszélen azonban rétegfelhős maradhat az ég. Az ÉNy-i szél megélénkül. De ez még nem minden! Ugyanis a jövőhéten minden napra jósolnak némi havazást. 

Havazás
Havazás várható egész jövőhéten / 

A Délmagyar arról írt: szombat délelőtt megérkezett a havazás Szegedre és Domaszékre is. A lehulló csapadék rövid idő alatt látványosan átalakította a környezetet, a tájat szinte teljes egészében fehérbe borította. A háztetők, az utcák, a fák egyaránt havas ruhát kaptak, a fotók pedig jól visszaadják, milyen gyorsan változott téliesre a környék arculata.

Itt várható havazás

Korzózni lehet a befagyott Velencei-tavon

Így havazott szombaton Baján!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu