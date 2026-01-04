Téli mesevilággá változott az ország: itt vannak a legjobban sikerült felvételek a havazásról

Igaz, hogy megkésve, de mégis megérkezett a tél legszebb része, a havazás. A Köpönyeg előrejelzése azt mondja: vasárnap reggelig délen többfelé havazhat, majd napközben észak felől csökken a felhőzet, többórás napsütés várható. A déli határszélen azonban rétegfelhős maradhat az ég. Az ÉNy-i szél megélénkül. De ez még nem minden! Ugyanis a jövőhéten minden napra jósolnak némi havazást.

A Délmagyar arról írt: szombat délelőtt megérkezett a havazás Szegedre és Domaszékre is. A lehulló csapadék rövid idő alatt látványosan átalakította a környezetet, a tájat szinte teljes egészében fehérbe borította. A háztetők, az utcák, a fák egyaránt havas ruhát kaptak, a fotók pedig jól visszaadják, milyen gyorsan változott téliesre a környék arculata.

