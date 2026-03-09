RETRO RÁDIÓ

Ajándék helyett adomány: hatodik éve jótékonykodik születésnapján Dezső

Baricz Dezső számára a születésnap egyet jelent az adással. A hagyománnyá vált születésnapi jótékonysági adománygyűjtés alkalmával idén 1 020 000 forint gyűlt össze, amelyet az Autizmus Alapítvány kapott meg. Dezső rendhagyó születésnapi bulija évről évre egyre több támogatót és fellépőt vonz.

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.03.09. 20:00
jótékonysági akció adománygyűjtő akció autizmus

Van, aki tortával és családi körben ünnepli a születésnapját, van, aki bulizik vagy utazik, mások pedig meg sem tartják azt. Dezső hatodik éve ünnepel sajátos módon: pénzt gyűjt. Idén több, mint egymillió forint gyűlt össze a születésnapi jótékonysági adománygyűjtés alkalmával, amit teljes egészében a férfi szervezett. A pénzt az Autizmus Alapítvány kapta meg.

Születésnapi jótékonysági adománygyűjtés, ahol Dezső büszkén mutatja az idei évben befolyt összeget
Születésnapi jótékonysági adománygyűjtés, ahol Dezső büszkén mutatja az idei évben befolyt összeget / Fotó: Baricz Dezső


Születésnapi jótékonysági adománygyűjtés


Baricz Dezső születésnapján bárki hozzájárulhatott adományával a nemes célhoz, aki megvette a belépőjegyet a rendezvényre. Alig fértek el a jó barátok, kollégák és a sztárok a kis bérelt teremben, amit a férfi akkurátusan, sok szeretettel díszített fel. Dezső hagyományosan minden évben arra kéri barátait, támogatóit és az ünneplőket, hogy az ajándékok helyett adjanak pénzt és álljanak egy nemes ügy mellé. Így volt ez idén is, amikor Dezső 56 éves lett.

Számomra a születésnap nem rólam szól. Sokkal inkább arról, hogy adhatunk. Arról, hogy együtt reményt, figyelmet és támogatást vihetünk olyan családok életébe, akiknek erre most a legnagyobb szükségük van. Ha akár csak egy gyermek vagy egy szülő egy pillanatra azt érzi, hogy nincs egyedül, már megérte. Számomra a legnagyobb ajándék az, amikor együtt egy kicsit könnyebbé tehetjük mások életét.

- meséli Dezső.

Dezső szeretetnyelve egészen különös. Közösséget formál, így segít és ettől boldog / Fotó: Baricz Dezső


A jó ügy mellé sztárfellépők is a nevüket adták, és különleges, családias hangulat alakult ki a rendhagyó szülinapon, sok nevetéssel és tánccal. Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy Dezső nem hiába dolgozik.

Nagyon boldoggá tesz, hogy a barátaimmal, támogatókkal közösen idén 1.020.000 forintot sikerült összegyűjteni az Autizmus Alapítvány javára. Az elmúlt években is sikeres volt a születésnapi jótékonysági adománygyűjtés, amit mindig valamelyik számomra kedves alapítvány vagy intézmény kap meg.

  • 2025: 1.800.000 forint a Mozgásjavító Intézmény számára.
  • 2024: Vakok Iskolájának 1.500.000 Ft.
  • 2023: Heim Pál Gyermekkórház számára 919.000 Ft.
  • 2022: a csepeli Majd Megnövök Óvoda javára 587.000 Ft.
  • 2020-ban a törökbálinti Tábitha gyermekhospice háznak 560.000 Ft.
Szabó Ádám volt az egyik sztárvendég. A közönség pedig barátokból, rokonokból és támogatókból állt / Fotó: Baricz Dezső


Dezső az elmúlt évtizedekben több mint százezer gyermek számára szervezett élményprogramokat, valamint folyamatosan gyűjt élelmiszereket és játékokat hátrányos helyzetű családoknak a Baptista Szeretetszolgálat szervezőjeként és magánszorgalomból.

v
@bariczdezsoszilard

Születésnapi Adománygyűjtés az Autizmus Alapítvány javára a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében. Köszönöm Szabó Ádám Barátomnak az előadását.

♬ eredeti hang - Baricz Dezső Szilárd

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu