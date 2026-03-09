Ajándék helyett adomány: hatodik éve jótékonykodik születésnapján Dezső

Van, aki tortával és családi körben ünnepli a születésnapját, van, aki bulizik vagy utazik, mások pedig meg sem tartják azt. Dezső hatodik éve ünnepel sajátos módon: pénzt gyűjt. Idén több, mint egymillió forint gyűlt össze a születésnapi jótékonysági adománygyűjtés alkalmával, amit teljes egészében a férfi szervezett. A pénzt az Autizmus Alapítvány kapta meg.

Születésnapi jótékonysági adománygyűjtés, ahol Dezső büszkén mutatja az idei évben befolyt összeget / Fotó: Baricz Dezső



Születésnapi jótékonysági adománygyűjtés



Baricz Dezső születésnapján bárki hozzájárulhatott adományával a nemes célhoz, aki megvette a belépőjegyet a rendezvényre. Alig fértek el a jó barátok, kollégák és a sztárok a kis bérelt teremben, amit a férfi akkurátusan, sok szeretettel díszített fel. Dezső hagyományosan minden évben arra kéri barátait, támogatóit és az ünneplőket, hogy az ajándékok helyett adjanak pénzt és álljanak egy nemes ügy mellé. Így volt ez idén is, amikor Dezső 56 éves lett.

Számomra a születésnap nem rólam szól. Sokkal inkább arról, hogy adhatunk. Arról, hogy együtt reményt, figyelmet és támogatást vihetünk olyan családok életébe, akiknek erre most a legnagyobb szükségük van. Ha akár csak egy gyermek vagy egy szülő egy pillanatra azt érzi, hogy nincs egyedül, már megérte. Számomra a legnagyobb ajándék az, amikor együtt egy kicsit könnyebbé tehetjük mások életét.

- meséli Dezső.

Dezső szeretetnyelve egészen különös. Közösséget formál, így segít és ettől boldog / Fotó: Baricz Dezső



A jó ügy mellé sztárfellépők is a nevüket adták, és különleges, családias hangulat alakult ki a rendhagyó szülinapon, sok nevetéssel és tánccal. Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy Dezső nem hiába dolgozik.

Nagyon boldoggá tesz, hogy a barátaimmal, támogatókkal közösen idén 1.020.000 forintot sikerült összegyűjteni az Autizmus Alapítvány javára. Az elmúlt években is sikeres volt a születésnapi jótékonysági adománygyűjtés, amit mindig valamelyik számomra kedves alapítvány vagy intézmény kap meg.