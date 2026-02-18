Egyetemista mentette meg a zebra közepén összeesett férfi életét - Videó

Egy egyetemista mentette meg annak a férfinek az életét, aki a zebra kellős közepén esett össze – közölte a PEOPLE. Emma Dilley még középiskolában tanulta meg, hogyan végezzen helyesen újraélesztést, az életmentő technikát pedig a valós helyzetben is tudta alkalmazni. Hihetetlen lélekjelenlétének köszönetően a férfit stabil állapotban szállították kórházba. Az is kiderült, mi az álma a tanulónak.

Egyetemista élesztette újra a kritikus állapotban lévő férfit

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Emma Dilley, a Dallas Baptista Egyetem orvosira készülő hallgatója, aki most egy sikeres életmentést pipálhat ki listájából. A fiatal nő azután kelt segítségére a bajbajutott férfinek, miután az egy asztmás roham következtében összeesett a zebra közepén. Az eset február 10-én történt. Emma éppen barátaival autózott a texasi Highland Parkban, amikor észrevette, hogy egy férfi fekszik az átkelőn.

Emma szerint voltak emberek, akik csak körülállták és nézték a bajbajutott férfit.

A nő azonnal kiszállt a kocsiból és átvette az újraélesztést a férfi barátjától, aki már nem bírta tovább végezni az életmentést. Emma két kör mellkasi nyomást alkalmazott, hogy fenntartsa a beteg pulzusát, a mentők pedig néhány perccel később meg is érkeztek. A biológia szakos hallgató eleinte nem volt biztos abban, mi történik.

Minél többet gondolkodtam rajta, annál inkább rájöttem, hogy ki kell szállnom és legalább meg kell győződnöm arról, hogy valaki hívta a 911-et

— mondta.

Később egy szemtanú elmondta, hogy a férfi intett neki és mondta, hogy asztmás rohama van, majd végül összeesett.

Ott volt mellette az inhalátora, így ez tűnt a leglogikusabb magyarázatnak

— mesélte, majd hozzátette, hogy minden tőle telhetőt megtett.

Mindent megtettem, amit csak tudtam

— mondta Emma a Fox 4-nek.

Hálás vagyok, hogy itt lehettem és segíthettem neki!

Emma elmondta, hogy még sosem végzett azelőtt újraélesztést éles helyzetben, de mivel az egészségügyben szeretne dolgozni, tudta, hogy egyszer szüksége lesz rá.

Az egészségügyben szeretnék dolgozni, ezért gondoltam, hogy egyszer majd szükségem lesz rá, de arra biztosan nem számítottam, hogy már az egyetemen

Végül azt is elárulta, hogy neonatológus szeretne lenni és magas kockázatú, valamint koraszülött babákkal dolgozni.