Órákra eltűnt! Holtan találtak rá a 7 éves kislányra

Egy 7 éves autista kislányt holtan találtak egy texasi tóban órákkal az eltűnése után. Chad Rogers, a Pearland Rendőrkapitányság tájékoztató tisztje szerint Skylar Hopson édesanyja, szerdán, március 11-én körülbelül 9 óra 40 perckor jelentette be eltűnését.

Holtan találták a kislányt, folyik a nyomozás Fotó: freepik.com / Illusztráció

Holtan találtak egy 7 éves kislányt egy tóban

Chad Rogers egy sajtótájékoztatón árulta el, hogy Skylar feltehetően gyalogosan, egy batikolt ruhában és egy iPad-el indult el otthonról. Azt is hozzátette, hogy azt nem lehet tudni, hogy ki tartózkodott eltűnése idején otthonukban.

A rendőrség közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint 12 óra 40 perckor kutatták drónokkal, egységekkel, keresőcsapatok segítségével a kislányt, még a houstoni rendőrség is besegített az akcióba.

A tiszt szerint a keresőkutyák követték a tó egy részét, majd délután 2óra 45 perc körül kiemelték Skylar testét a víztározóból. A People cikke szerint nem tisztázott, hogyan sikerült Skylarnek kijutnia a házból, de egy környékbeli kamerán látszik, hogy a járdán sétál a kislány az iPad-jével. Chad Rogers szerint nem ez az első autista gyermekkel történt baleset vízközelben.

„Egyenesen a vízhez mentünk, és úgy éreztük, hogy ezt a lehető leggyorsabban meg kell vizsgálnunk” - mondta a tiszt.

Több ezer hozzászólás irányította a rendőröket a vízhez, mivel az emberek tudják mennyire veszély leselkedik ott az ártatlan gyermekekre.