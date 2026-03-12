„A gyerekeinél is jobban...” - döntött a Fradi Dibusz Dénesről

Amint arról a Metropol napokkal ezelőtt beszámolt, Dibusz Dénes biztosan nem védhet az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A Fradi kapusa sérülés miatt egy hónapja került ki az El-keretből, s oda az FTC-Braga találkozó előtt sem tért vissza. Ahhoz a szabályok szerint az kellett volna, hogy Gróf Dávid vagy Varga Ádám megsérüljön. A csapatkapitány így lelátóról szurkolhat társainak.

Dibusz Dénes nem védhet az FTC-Braga meccsen Fotó: Mediaworks

Hogy mennyire fontos Dibusz a Fradinak, arról a gárda középpályása beszélt. Az izraeli Mohammed Abu Fani az M4 Sportnak nyilatkozott a Braga elleni meccs előtt, s kitért a válogatott kapusra is.

„Dénes a Fradi és a magyar futball legendája. Őrületes, hogy több mint tíz éve itt van. Érezni lehet rajta, mennyire szereti a klubot – olyan, amikor a klubról beszél, mintha a családjáról, a gyerekeiről lenne szó. Szerintem jobban szereti a klubot, mint a gyerekeit. Számunkra is egy igazi legenda, tudja, hogyan kell beszélni a játékosokkal, hogy hogyan érzik magukat” - mondta a középpályás a kapusról.

Dibusz szerint van remény

Az Európa-liga nyolcaddöntő előtt Dibusz Dénes interjúban beszélt az esélyekről, szerinte nem kell megijedni a papíron esélyesebb Bragától.

A beszélgetést itt nézheted meg: