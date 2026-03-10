RETRO RÁDIÓ

Most jelentették be, tornatanárt várnak a Fradi stadionjába

Kiderült, ki lesz csütörtökön a játékvezető. 35 éves skót bírót kapott a Ferencváros-Braga meccs.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 19:45
ferencváros braga uefa

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) keddi közlése szerint Nick Walsh vezeti majd a csütörtöki Ferencváros-Braga Európa-liga-nyolcaddöntőt. A skót bíró „zöldfülűnek” számít a nemzeti keretben, mindössze 35 éves, de már vezetett a Bajnokok Ligájában. Mielőtt profi játékvezetőnek állt volna, iskolai tornatanárként dolgozott.

bíró ferencváros-braga
Skót bíró érkezik a Ferencváros-Braga meccsre (Fotó: NurPhoto via AFP)

A skót játékvezető 2024 augusztusában a Ferencváros-Borac selejtezőt vezette az Európa-ligában.

Ferencváros-Braga: Remek hazai mérleg

A Ferencváros-Braga meccset csütörtökön 21 órától rendezik, a visszavágót jövő szerdán Portugáliában rendezik. A Fradi idén veretlen idehaza az Európa-ligában, eddigi öt meccséből 3-at megnyert a csapat, kétszer játszott döntetlent.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
