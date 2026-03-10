Most jelentették be, tornatanárt várnak a Fradi stadionjába

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) keddi közlése szerint Nick Walsh vezeti majd a csütörtöki Ferencváros-Braga Európa-liga-nyolcaddöntőt. A skót bíró „zöldfülűnek” számít a nemzeti keretben, mindössze 35 éves, de már vezetett a Bajnokok Ligájában. Mielőtt profi játékvezetőnek állt volna, iskolai tornatanárként dolgozott.

Skót bíró érkezik a Ferencváros-Braga meccsre (Fotó: NurPhoto via AFP)

A skót játékvezető 2024 augusztusában a Ferencváros-Borac selejtezőt vezette az Európa-ligában.

Ferencváros-Braga: Remek hazai mérleg

A Ferencváros-Braga meccset csütörtökön 21 órától rendezik, a visszavágót jövő szerdán Portugáliában rendezik. A Fradi idén veretlen idehaza az Európa-ligában, eddigi öt meccséből 3-at megnyert a csapat, kétszer játszott döntetlent.