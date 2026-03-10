RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: üzemanyagárak Ausztria vs. Magyarország

Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat – hangsúlyozta a kormányfő.

2026.03.10.
A számok magukért beszélnek: Magyarország miniszterelnöke – Ausztriát példaként felhozva – megmutatta, mit jelent a védett ár a benzinre és a gázolajra.

Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé. Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a VÉDETT ÁRAT a benzinre és a gázolajra.

– írta a kormányfő a Facebook-oldalán.

Íme az Orbán Viktor által közzétett beszédes számok:

 

