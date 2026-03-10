RETRO RÁDIÓ

Az angolok már tudják, Liverpoolban nem valósítják meg Szoboszlai vágyát

Megjósolták a következő évek Bajnokok Ligája-győzteseit. Ha mindez megvalósul, Szoboszlai Dominiknak a Real Madridnál van esélye erre a sikerre, Liverpoolban aligha.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.10. 19:00
Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Real Madrid Liverpool

Szoboszlai Dominik csak akkor nyerheti meg a Bajnokok Ligáját, ha a liverpooli szerződéshosszabbítás helyett a Real Madridba igazol – legalábbis ha hinni lehet a mesterséges intelligencia jóslatainak. Mint ismert, a magyar válogatott középpályás álma, hogy egyszer elhódítsa a legrangosabb európai kupasorozatot.

Szoboszlai Dominik álma a BL-győzelem
Szoboszlai Dominiknak a Real Madridnál nagyobb esélye lenne a BL-győzelemre, mint Liverpoolban – Fotó: Visionhaus

Az egyik angol oldal, a SportBible kérdezte meg a ChatGPT-t arról, hogy véleménye szerint mely csapatok fogják megnyerni a Bajnokok Ligáját a következő években, a mesterséges intelligencia pedig különböző szempontokat figyelembe véve egészen 2040-ig megjósolta a győzteseket:

  • 2026: Real Madrid
  • 2027: Manchester City
  • 2028: Bayern München
  • 2029: PSG
  • 2030: Real Madrid
  • 2031: Barcelona
  • 2032: Manchester City
  • 2033: Arsenal
  • 2034: Bayern München
  • 2035: Liverpool
  • 2036: Real Madrid
  • 2037: Chelsea
  • 2038: Inter
  • 2039: PSG
  • 2040: Newcastle

Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája-győztes akar lenni

Bár a lista több érdekességet is tartalmaz – köztük az angol Newcastle győzelmét –, magyar szempontból a 2035-ös liverpooli siker jóslata az egyik legszembetűnőbb. Ha ugyanis igaza lesz a mesterséges intelligenciának, akkor Szoboszlai Dominik jelenlegi klubjával aligha nyer Bajnokok Ligáját, a magyar középpályás akkorra már 34 éves lesz. Pedig többször nyilatkozta, az az álma, hogy egyszer a legrangosabb európai kupasorozatban diadalmaskodjon. Az utóbbi időben arról szóltak a hírek, a liverpooli szerződéshosszabbítás mellett Szoboszlai előtt egy másik út is áll, mégpedig egy szerződés a Real Madridhoz. A királyi gárda következő BL-győzelmét – az idei után – 2030-ra jósolja a ChatGPT, amikor a magyar középpályás 29 éves lesz.

Szoboszlai Dominik 2030-ban a Real Madrid játékosaként megnyerheti a Bajnokok Ligáját. A Real Madrid történelmileg a legsikeresebb BL-klub, Szoboszlai Dominik a tehetsége és fejlődése alapján pedig eljuthat a világ elitjébe. 2030-ban 29 éves lesz, ami egy középpályásnál gyakran a csúcsidőszak

– fogalmazott a mesterséges intelligencia, amikor arról kérdeztük, Szoboszlai mikor és melyik csapattal érhet fel az európai klubfutball csúcsára.

@metropol.napilap

Szoboszlait csábítja a Real Madrid A spanyol sztárcsapat nagy fizetést ajánl a Liverpool magyar sztárjának. #metropol #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #realmadrid #liverpool #szoboszlai #metropol #szoboszlaidominik

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu