Az angolok már tudják, Liverpoolban nem valósítják meg Szoboszlai vágyát

Szoboszlai Dominik csak akkor nyerheti meg a Bajnokok Ligáját, ha a liverpooli szerződéshosszabbítás helyett a Real Madridba igazol – legalábbis ha hinni lehet a mesterséges intelligencia jóslatainak. Mint ismert, a magyar válogatott középpályás álma, hogy egyszer elhódítsa a legrangosabb európai kupasorozatot.

Szoboszlai Dominiknak a Real Madridnál nagyobb esélye lenne a BL-győzelemre, mint Liverpoolban – Fotó: Visionhaus

Az egyik angol oldal, a SportBible kérdezte meg a ChatGPT-t arról, hogy véleménye szerint mely csapatok fogják megnyerni a Bajnokok Ligáját a következő években, a mesterséges intelligencia pedig különböző szempontokat figyelembe véve egészen 2040-ig megjósolta a győzteseket:

2026: Real Madrid

2027: Manchester City

2028: Bayern München

2029: PSG

2030: Real Madrid

2031: Barcelona

2032: Manchester City

2033: Arsenal

2034: Bayern München

2035: Liverpool

2036: Real Madrid

2037: Chelsea

2038: Inter

2039: PSG

2040: Newcastle

Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája-győztes akar lenni

Bár a lista több érdekességet is tartalmaz – köztük az angol Newcastle győzelmét –, magyar szempontból a 2035-ös liverpooli siker jóslata az egyik legszembetűnőbb. Ha ugyanis igaza lesz a mesterséges intelligenciának, akkor Szoboszlai Dominik jelenlegi klubjával aligha nyer Bajnokok Ligáját, a magyar középpályás akkorra már 34 éves lesz. Pedig többször nyilatkozta, az az álma, hogy egyszer a legrangosabb európai kupasorozatban diadalmaskodjon. Az utóbbi időben arról szóltak a hírek, a liverpooli szerződéshosszabbítás mellett Szoboszlai előtt egy másik út is áll, mégpedig egy szerződés a Real Madridhoz. A királyi gárda következő BL-győzelmét – az idei után – 2030-ra jósolja a ChatGPT, amikor a magyar középpályás 29 éves lesz.

Szoboszlai Dominik 2030-ban a Real Madrid játékosaként megnyerheti a Bajnokok Ligáját. A Real Madrid történelmileg a legsikeresebb BL-klub, Szoboszlai Dominik a tehetsége és fejlődése alapján pedig eljuthat a világ elitjébe. 2030-ban 29 éves lesz, ami egy középpályásnál gyakran a csúcsidőszak

– fogalmazott a mesterséges intelligencia, amikor arról kérdeztük, Szoboszlai mikor és melyik csapattal érhet fel az európai klubfutball csúcsára.