Az angolok már tudják, Liverpoolban nem valósítják meg Szoboszlai vágyát
Megjósolták a következő évek Bajnokok Ligája-győzteseit. Ha mindez megvalósul, Szoboszlai Dominiknak a Real Madridnál van esélye erre a sikerre, Liverpoolban aligha.
Szoboszlai Dominik csak akkor nyerheti meg a Bajnokok Ligáját, ha a liverpooli szerződéshosszabbítás helyett a Real Madridba igazol – legalábbis ha hinni lehet a mesterséges intelligencia jóslatainak. Mint ismert, a magyar válogatott középpályás álma, hogy egyszer elhódítsa a legrangosabb európai kupasorozatot.
Az egyik angol oldal, a SportBible kérdezte meg a ChatGPT-t arról, hogy véleménye szerint mely csapatok fogják megnyerni a Bajnokok Ligáját a következő években, a mesterséges intelligencia pedig különböző szempontokat figyelembe véve egészen 2040-ig megjósolta a győzteseket:
- 2026: Real Madrid
- 2027: Manchester City
- 2028: Bayern München
- 2029: PSG
- 2030: Real Madrid
- 2031: Barcelona
- 2032: Manchester City
- 2033: Arsenal
- 2034: Bayern München
- 2035: Liverpool
- 2036: Real Madrid
- 2037: Chelsea
- 2038: Inter
- 2039: PSG
- 2040: Newcastle
Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája-győztes akar lenni
Bár a lista több érdekességet is tartalmaz – köztük az angol Newcastle győzelmét –, magyar szempontból a 2035-ös liverpooli siker jóslata az egyik legszembetűnőbb. Ha ugyanis igaza lesz a mesterséges intelligenciának, akkor Szoboszlai Dominik jelenlegi klubjával aligha nyer Bajnokok Ligáját, a magyar középpályás akkorra már 34 éves lesz. Pedig többször nyilatkozta, az az álma, hogy egyszer a legrangosabb európai kupasorozatban diadalmaskodjon. Az utóbbi időben arról szóltak a hírek, a liverpooli szerződéshosszabbítás mellett Szoboszlai előtt egy másik út is áll, mégpedig egy szerződés a Real Madridhoz. A királyi gárda következő BL-győzelmét – az idei után – 2030-ra jósolja a ChatGPT, amikor a magyar középpályás 29 éves lesz.
Szoboszlai Dominik 2030-ban a Real Madrid játékosaként megnyerheti a Bajnokok Ligáját. A Real Madrid történelmileg a legsikeresebb BL-klub, Szoboszlai Dominik a tehetsége és fejlődése alapján pedig eljuthat a világ elitjébe. 2030-ban 29 éves lesz, ami egy középpályásnál gyakran a csúcsidőszak
– fogalmazott a mesterséges intelligencia, amikor arról kérdeztük, Szoboszlai mikor és melyik csapattal érhet fel az európai klubfutball csúcsára.
