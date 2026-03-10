Szívszorító tragédia, ami a 14 éves tinivel történt – hasfájás miatt vesztette életét

Szívszorító tragédia érte annak a 14 éves tinédzserlánynak a családját, aki hasfájás következtében vesztette az életét. Ha egy nappal érkezett volna a segítség, akkor a lány még mindig élhetne.

A szívszorító tragédia nem következett volna be, ha egy nappal előbb sikerül donort találni

Fotó: Forrás/Pixabay

Szívszorító tragédia a 14 éves lány halála

Sürgősségi osztályra kellett vinni egy mindössze 14 éves manchesteri lányt, miután tartós gyomorfájdalomra panaszkodott, szemei pedig besárgultak. Az eset után a fiatal lány sajnos életét vesztette.

Maisie Almondot a szülei vitték sürgősségire a borzalmas fájdalmak után 2024 szeptemberében. Egy sor vizsgálat kiderítette, hogy a tinédzsernél akut májelégtelenség áll fent, egyetlen túlélési esélye a májátültetés lett volna. A tinit a Leeds General Infirmary gyermekkórház intenzív osztályára vitték, és azonnal felkerült a donorlistára is. Október 1-jén sikerült az orvosoknak megfelelő donort találni, este 11 órakor pedig már a műtőben volt. A felcsillanó remény azonban hamar szerte foszlott: Maisie állapota rohamosan romlott a műtőasztalon, végül nem sikerült rajta elvégezni a 12 órás műtétet, ugyanis a tinédzser a hajnali órákban életét vesztette.

Halálának kivizsgálásakor jelentést adott ki a halottkém a jövőbeni hasonló esetek megelőzésére. A jelentésben kitért arra, hogy nagyon hosszú a várakozási idő a donor májakra, akár egy hétig is eltarthat a megfelelő donor megtalálása.

Ez a késedelem egyértelmű kockázatot jelent arra, hogy életek veszhetnek el a megfelelő donor szervek hiánya miatt

– áll a jelentésben. Maisie ha egy nappal előbb kapta volna meg a szervet, akár életben maradhatott volna.

Azt hittük, csak egy gyomorrontás, és egy nap otthoni pihenés után rendbe jön. Azt gondoltuk, hogy egy átlagos gyomorvírus. Teljesen összetörtünk gyönyörű lányunk, Maisie hirtelen elvesztése miatt

– mondta akkor az édesanya, Kathryn.

A halottkém megállapította, hogy a 14 éves Maisie az akut májelégtelenség egy ritka formájának a következménye miatt vesztette életét, és mire megtalálták a megfelelő donort, a lánynál agyi ödéma is kialakult, valamint más szervei is károsultak – olvasható a Mirror cikkében.