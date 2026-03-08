RETRO RÁDIÓ

„Évek óta fejfájásaim voltak” – Migrénjéről derült ki, hogy agydaganat, beszélni is elfelejtett a nő

Egy nő agyában éveken át észrevétlenül növekedett egy csomó. Végül hirtelen tünetek sorozata után derült ki, hogy agydaganata van.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 18:00
agydaganat fejfájás tünetek

Egy tehetséges művész hirtelen elvesztette beszédképességét, majd szembesült a lesújtó diagnózissal, miszerint agydaganattal küzd.

Váratlanul érte a nőt az agydaganat diagnózisa.
Váratlanul érte a nőt az agydaganat diagnózisa (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Évekig növekedhetett az agyában a daganat

A 35 éves Leah Jensen évekig fejfájással és emlékezetkieséssel küzdött, de a tüneteivel nem foglalkozott sokat. A fejfájást a kimerültségnek tulajdonította, de 2020-ban, miközben egy délkelet-londoni bárban dolgozott, migrének kezdték el gyötörni. Ezután a látása részlegesen romlani kezdett, sőt nehezen értette meg, amit mások mondanak neki, de még válaszolni sem tudott.

Azt hittem, migrénem van, de egyre rosszabb lett, aztán furcsa tüneteket tapasztaltam a látásommal, a dolgok pixelesnek kezdtek tűnni. Majd nyelvi problémákat tapasztaltam. Nem tudtam olvasni, aztán nem tudtam beszélni, csak azt tudtam mondani, hogy öhm. Végül már nem értettem, mit mondanak nekem mások

– emlékezett vissza a nő

A nőt mentővel szállították a Lewisham Kórházba, majd megkezdődött a hónapokig tartó küzdelem, amelynek a végén kiderült, hogy harmadfokú agydaganatban szenved. Leah azonban még út közben is, mikor értesítették párját, Mike Clarkot a történtekről, meg volt győződve arról, hogy semmi baja sincs, és hogy a tünetei csupán átmeneti zavarok.

Nagyon zavarban voltam a mentőautóban, azt hittem, hogy semmiért történt a dráma. Hat órát vártam egyedül a sürgősségin, mert Covid volt. Mike-nak kint kellett várnia. Folyamatosan próbáltam elmenni, mert fáradt voltam, és káosz volt.

Eleinte azt hitték az orvosok, a nőnek agyvérzése van, végül hajnalban egy nővér közölte vele, hogy úgy gondolják, agydaganata van. Leah megértette, hogy műtétre van szüksége a csomó eltávolításához, mégis gyötrelmes várakozást kellett elviselnie, mivel a beavatkozásokat a járvány miatt elhalasztották.

250 nap után végül megműtötték, és eltávolították a daganatot.

Egy héttel ezután kiderült, hogy rákról van szó. Hármas fokozatú anaplasztikus asztrocitómáról... Lassan nőtt, évek óta fejfájásaim voltak, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget.

A rákos daganat eltávolítása után Leah további kezelésen esett át a fennmaradó rák eltávolítására, hat héten át hetente ötszöri sugárterápiát kapott, majd egy teljes évig kemoterápiát.

Kihullott egy csomó hajam a sugárterápia miatt. A kezelések után volt egy terület, amiről nem igazán tudták megmondani, hogy mi az, vér, hegesedés vagy bármi más lehet. Ezért rendszeresen járok MRI-vizsgálatra, hogy figyelemmel kísérjék

– mondta a nő.

Bár a betegség nehezén túl van Leah, orvosa azt mondta, a remisszió nem a legjobb szó állapotára, inkább stabilnak mondanák.

A statisztikák elég lesújtóak. Egy magas malignitású agydaganat esetén az embereknek csak 13 százaléka éli túl a diagnózis felállítását követő öt évet. Ezért gondolom, hogy nem akarják azt mondani, hogy remisszióban vagyok.

Bár már közelít ehhez a mérföldkőhöz, elmondása szerint a ráknak nincs órája.

Leah egy kézzel varrott textilnaplóban jegyezte le egészségügyi megpróbáltatásait, amelyet hamarosan kiállítanak a Fitzrovia-kápolnában. Mindemellett gyűjtést szervezett a Brain Tumour Charity számára, amely személyes jelentőséggel bír számára – írta a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu