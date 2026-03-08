„Évek óta fejfájásaim voltak” – Migrénjéről derült ki, hogy agydaganat, beszélni is elfelejtett a nő

Egy tehetséges művész hirtelen elvesztette beszédképességét, majd szembesült a lesújtó diagnózissal, miszerint agydaganattal küzd.

Váratlanul érte a nőt az agydaganat diagnózisa (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Évekig növekedhetett az agyában a daganat

A 35 éves Leah Jensen évekig fejfájással és emlékezetkieséssel küzdött, de a tüneteivel nem foglalkozott sokat. A fejfájást a kimerültségnek tulajdonította, de 2020-ban, miközben egy délkelet-londoni bárban dolgozott, migrének kezdték el gyötörni. Ezután a látása részlegesen romlani kezdett, sőt nehezen értette meg, amit mások mondanak neki, de még válaszolni sem tudott.

Azt hittem, migrénem van, de egyre rosszabb lett, aztán furcsa tüneteket tapasztaltam a látásommal, a dolgok pixelesnek kezdtek tűnni. Majd nyelvi problémákat tapasztaltam. Nem tudtam olvasni, aztán nem tudtam beszélni, csak azt tudtam mondani, hogy öhm. Végül már nem értettem, mit mondanak nekem mások

– emlékezett vissza a nő

A nőt mentővel szállították a Lewisham Kórházba, majd megkezdődött a hónapokig tartó küzdelem, amelynek a végén kiderült, hogy harmadfokú agydaganatban szenved. Leah azonban még út közben is, mikor értesítették párját, Mike Clarkot a történtekről, meg volt győződve arról, hogy semmi baja sincs, és hogy a tünetei csupán átmeneti zavarok.

Nagyon zavarban voltam a mentőautóban, azt hittem, hogy semmiért történt a dráma. Hat órát vártam egyedül a sürgősségin, mert Covid volt. Mike-nak kint kellett várnia. Folyamatosan próbáltam elmenni, mert fáradt voltam, és káosz volt.

Eleinte azt hitték az orvosok, a nőnek agyvérzése van, végül hajnalban egy nővér közölte vele, hogy úgy gondolják, agydaganata van. Leah megértette, hogy műtétre van szüksége a csomó eltávolításához, mégis gyötrelmes várakozást kellett elviselnie, mivel a beavatkozásokat a járvány miatt elhalasztották.

250 nap után végül megműtötték, és eltávolították a daganatot.

Egy héttel ezután kiderült, hogy rákról van szó. Hármas fokozatú anaplasztikus asztrocitómáról... Lassan nőtt, évek óta fejfájásaim voltak, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget.

A rákos daganat eltávolítása után Leah további kezelésen esett át a fennmaradó rák eltávolítására, hat héten át hetente ötszöri sugárterápiát kapott, majd egy teljes évig kemoterápiát.

Kihullott egy csomó hajam a sugárterápia miatt. A kezelések után volt egy terület, amiről nem igazán tudták megmondani, hogy mi az, vér, hegesedés vagy bármi más lehet. Ezért rendszeresen járok MRI-vizsgálatra, hogy figyelemmel kísérjék

– mondta a nő.