Egy szemvizsgálat leplezte le a kislány szörnyű betegségét

Egy kislány csak fejfájásra panaszkodott, majd egy rutinvizsgálat sokkoló diagnózist fedett fel. Szülei elmondása szerint az elmúlt fél év nem volt számára könnyű a rengeteg kezeléssel és beavatkozással.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 13:00
Egy tízéves skóciai kislány fejfájásra kezdett el panaszkodni, mielőtt egy szemvizsgálat lesújtó diagnózishoz vezetett.

Az egész családot sokkolta a kislány váratlan diagnózisa.
Az egész családot sokkolta a kislány váratlan diagnózisa (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Fejfájás mögött bújt meg a lesújtó diagnózis

Lydia és családja, akik Harris szigetén élnek, a tavalyi nyári szünetben lakókocsijukkal utazgattak Skóciában, amikor észrevették, hogy a kislány sokszor forgatja a fejét és az egyik szemét. A fejfájások sem kímélték őt, így a családja elvitte egy szemvizsgálatra, amikor megálltak Stirling városában. A vizsgálat ezután sokkoló eredményt hozott, miután kiderült, hogy folyadék van Lydia szeme mögött.

A kislányt ezt követően a Forth Valley Kórházba küldték CT-vizsgálatra, melynek során egy hatalmas daganatot fedeztek fel az agyán. Ezután mentőautóval vitték át Glasgow-ba, ahol Lydia műtéten esett át, hogy enyhítsék az agyára nehezedő nyomást. Néhány nappal később még egy beavatkozásra került sor, hogy a daganat lehető legnagyobb részét eltávolítsák.

Végül tavaly júliusban felvették a Glasgow-i Királyi Gyermekkórházba, ahol egy ritka típusú kondroszarkómát diagnosztizáltak nála. A betegség a ritka csontdaganatok egy csoportja, amelyek a porcban kezdődnek, és tünetei közé tartozik a csontfájdalom, a test egy adott területén kialakuló csomó vagy duzzanat, valamint a fáradtság.

Lydia kezdetben egy hónapot töltött kórházban, mielőtt áthelyezték egy másik osztályra a kemoterápia megkezdésére. Eddig 10 kemoterápiás és 42 sugárterápiás kezelésen esett át.

Hihetetlen bátorságot és erőt mutatott egy 10 éves kislányhoz képest, és az elmúlt 6 hónapban többet élt át, mint egyesek egy egész élet alatt

– mondta el Lydia édesanyja, Peigi.

Lydia szülei és öccse, Rory a közelben maradhattak, amíg a kislány kórházban volt a Crossbasket House jótékonysági szervezet által a kórház gondozásában részesülő gyermekes családoknak biztosított szálláson. Mindeközben a családot a közösség Harrisben kihívásokkal gyűjtött pénzt Lydia támogatására – írta a People.

 

