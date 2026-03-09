RETRO RÁDIÓ

A valaha volt legnagyobb Békemenet van készülőben

Orbán Viktor fontos eseményre készül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 20:35
orbán viktor magyarország Békemenet

A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból. Az elmúlt időszak eseményei ismét rámutattak arra, mennyire fontos a határozott kiállás a béke és az ország biztonsága mellett. A Békemenet ezért erőteljes üzenet lehet amellett, hogy Magyarország meg akarja őrizni szuverenitását és stabilitását.

Az idei Békemenet különösen nagy jelentőséggel bír. A rendezvény a választási kampány hajrájában, nem sokkal az országgyűlési választások előtt zajlik.

A hazádnak szüksége van rád. A valaha volt legnagyobb Békemenet. Én ott leszek, legyünk ott minél többen. Mindenkinek el kell jönni!

- írta közösségi oldalán Orbán Viktor. 

