Megint összezárt a Tisza és Karácsony: nem hajlandóak foglalkozni a drogstratégia szigorításával
A Fidesz zéró toleranciát hirdet drogügyben. Csakhogy a fővárosi drogstratégia jelenleg sokkal inkább liberális. A Tisza-frakció támogatásával le is került a napirendről a Fidesz módosító javaslata.
A fővárosi Fidesz szerint tarthatatlan, hogy a fővárosban még mindig kétszer annyian esnek áldozatul a droghasználat következményeinek, mint vidéken, miközben a városvezetés nem a szigorítás, hanem a jelenlegi stratégia fenntartása mellett köteleződik el. A drogstratégia pedig, ami jelenleg érvényben van Budapesten, liberális, megengedő.
Janó-Veilandics Franciska, a Fidesz fővárosi képviselője közösségi oldalán arról írt: az arányt nem fenntartani, hanem csökkenteni kellene.
Míg a kormány zéró toleranciát hirdetett a drogkereskedőkkel szemben, addig Budapestnek drogellenes stratégia helyett még mindig egy drogpárti stratégiája van
– fogalmazott.
A Fidesz nem először próbálta módosítani a fővárosi drogstratégiát, amely a 2024–2029 közötti időszakra szól. A mostani kezdeményezés azonban el sem jutott érdemi vitáig: a Tisza Párt fővárosi frakciója levetette a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.
A kormánypárti képviselők szerint ez egyértelmű politikai állásfoglalás. Úgy látják, hogy a Tisza ezzel nyíltan kiállt Karácsony Gergely városvezetésének drogpolitikája mellett.
A fővárosi drogstratégia 5 évre szól
A vita nem új keletű. A téma már tavaly is komoly indulatokat váltott ki a közgyűlésben, amikor a Fidesz a stratégia hátrányait sorolta, a főpolgármester vállrándítással reagált a felvetésekre.
A hatályos stratégia több olyan elemet tartalmaz, amelyet a Fidesz élesen bírál. Ilyen például a felügyelt szerhasználói helyiségek , vagyis drogszobák lehetőségének vizsgálata. Ezek olyan terek lennének, ahol a szerhasználók egészségügyi felügyelet mellett fogyaszthatnák el a kábítószert.
Szintén vitatott pont a tűcsereprogramok és a bulikban működő drogbevizsgáló szolgáltatás. Utóbbi lényege, hogy egy labor ingyenesen bevizsgálja a fogyasztónál lévő tablettát, tájékoztatást ad annak összetételéről, majd visszaadja azt tulajdonosának.
A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy
egy fiataltól nem elveszik a tudatmódosító szert, hanem bevizsgálás után visszaadják.
Janó-Veilandics Franciska úgy fogalmazott: melyik szülő tudja így nyugodt szívvel elengedni gyermekét a budapesti éjszakába?
A hatályos fővárosi drogstratégia külön kitér a chemszex jelenségére is. A kifejezés az angol „chemical” és „sex” szavak összevonásából származik, és olyan szexuális együttlétet jelent, amely során a résztvevők tudatmódosító szereket használnak a gátlások csökkentésére és az élmény fokozására.
A dokumentum szerint pályázati forrásokat biztosítanak olyan szervezetek számára, amelyek a marginalizált szerhasználói csoportok elérését és segítését tűzték ki célul. A stratégia kidolgozásában több szakember is részt vett, köztük Sárosi Péter és Kardos Tamás, akik korábban a TASZ drogpolitikai munkájában is szerepet vállaltak.
A Fidesz szerint a stratégia nemcsak tartalmában problémás, hanem szemléletében is. A probléma az, hogy a főváros nem a megelőzésre és a visszaszorításra, hanem a „kockázatcsökkentésre” helyezi a hangsúlyt, ami szerintük a droghasználat normalizálásához vezethet.
Az olyan esetek, mint a közelmúltban történt Egressy Mátyás tragédiája, világosan mutatják: Budapesten határozottabb fellépésre lenne szükség a drogok ellen. A megelőzés, az iskolai felvilágosítás és a kereskedőkkel szembeni szigorú fellépés szükságességét hangsúlyoza a fővárosi Fidesz.
