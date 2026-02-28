RETRO RÁDIÓ

Megint összezárt a Tisza és Karácsony: nem hajlandóak foglalkozni a drogstratégia szigorításával

A Fidesz zéró toleranciát hirdet drogügyben. Csakhogy a fővárosi drogstratégia jelenleg sokkal inkább liberális. A Tisza-frakció támogatásával le is került a napirendről a Fidesz módosító javaslata.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 05:00
Budapest főváros közgyűlés drog

A fővárosi Fidesz szerint tarthatatlan, hogy a fővárosban még mindig kétszer annyian esnek áldozatul a droghasználat következményeinek, mint vidéken, miközben a városvezetés nem a szigorítás, hanem a jelenlegi stratégia fenntartása mellett köteleződik el. A drogstratégia pedig, ami jelenleg érvényben van Budapesten, liberális, megengedő.

drogstratégia
A fővárosi drogstratégia  túlságosan megengedő Fotó: Freepik - illusztráció / Freepik - illusztráció

Janó-Veilandics Franciska, a Fidesz fővárosi képviselője közösségi oldalán arról írt: az arányt nem fenntartani, hanem csökkenteni kellene. 

Míg a kormány zéró toleranciát hirdetett a drogkereskedőkkel szemben, addig Budapestnek drogellenes stratégia helyett még mindig egy drogpárti stratégiája van

– fogalmazott.

A Fidesz nem először próbálta módosítani a fővárosi drogstratégiát, amely a 2024–2029 közötti időszakra szól. A mostani kezdeményezés azonban el sem jutott érdemi vitáig: a Tisza Párt fővárosi frakciója levetette a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.

A kormánypárti képviselők szerint ez egyértelmű politikai állásfoglalás. Úgy látják, hogy a Tisza ezzel nyíltan kiállt Karácsony Gergely városvezetésének drogpolitikája mellett.

A fővárosi drogstratégia 5 évre szól

A vita nem új keletű. A téma már tavaly is komoly indulatokat váltott ki a közgyűlésben, amikor a Fidesz a stratégia hátrányait sorolta, a főpolgármester vállrándítással reagált a felvetésekre.

A hatályos stratégia több olyan elemet tartalmaz, amelyet a Fidesz élesen bírál. Ilyen például a felügyelt szerhasználói helyiségek , vagyis  drogszobák lehetőségének vizsgálata. Ezek olyan terek lennének, ahol a szerhasználók egészségügyi felügyelet mellett fogyaszthatnák el a kábítószert.

Szintén vitatott pont a tűcsereprogramok és a bulikban működő drogbevizsgáló szolgáltatás. Utóbbi lényege, hogy egy labor ingyenesen bevizsgálja a fogyasztónál lévő tablettát, tájékoztatást ad annak összetételéről, majd visszaadja azt tulajdonosának.

A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy

egy fiataltól nem elveszik a tudatmódosító szert, hanem bevizsgálás után visszaadják.

 Janó-Veilandics Franciska úgy fogalmazott: melyik szülő tudja így nyugodt szívvel elengedni gyermekét a budapesti éjszakába?

A hatályos fővárosi drogstratégia külön kitér a chemszex jelenségére is. A kifejezés az angol „chemical” és „sex” szavak összevonásából származik, és olyan szexuális együttlétet jelent, amely során a résztvevők tudatmódosító szereket használnak a gátlások csökkentésére és az élmény fokozására.

A dokumentum szerint pályázati forrásokat biztosítanak olyan szervezetek számára, amelyek a marginalizált szerhasználói csoportok elérését és segítését tűzték ki célul. A stratégia kidolgozásában több szakember is részt vett, köztük Sárosi Péter és Kardos Tamás, akik korábban a TASZ drogpolitikai munkájában is szerepet vállaltak.

A Fidesz szerint  a stratégia nemcsak tartalmában problémás, hanem szemléletében is. A probléma az, hogy a  főváros nem a megelőzésre és a visszaszorításra, hanem a „kockázatcsökkentésre” helyezi a hangsúlyt, ami szerintük a droghasználat normalizálásához vezethet.

Az olyan esetek, mint  a közelmúltban történt Egressy Mátyás tragédiája, világosan mutatják: Budapesten határozottabb fellépésre lenne szükség a drogok ellen. A  megelőzés, az iskolai felvilágosítás és a kereskedőkkel szembeni szigorú fellépés szükságességét hangsúlyoza a fővárosi Fidesz. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu