Megint összezárt a Tisza és Karácsony: nem hajlandóak foglalkozni a drogstratégia szigorításával

A fővárosi Fidesz szerint tarthatatlan, hogy a fővárosban még mindig kétszer annyian esnek áldozatul a droghasználat következményeinek, mint vidéken, miközben a városvezetés nem a szigorítás, hanem a jelenlegi stratégia fenntartása mellett köteleződik el. A drogstratégia pedig, ami jelenleg érvényben van Budapesten, liberális, megengedő.

A fővárosi drogstratégia túlságosan megengedő Fotó: Freepik - illusztráció / Freepik - illusztráció

Janó-Veilandics Franciska, a Fidesz fővárosi képviselője közösségi oldalán arról írt: az arányt nem fenntartani, hanem csökkenteni kellene.

Míg a kormány zéró toleranciát hirdetett a drogkereskedőkkel szemben, addig Budapestnek drogellenes stratégia helyett még mindig egy drogpárti stratégiája van

– fogalmazott.

A Fidesz nem először próbálta módosítani a fővárosi drogstratégiát, amely a 2024–2029 közötti időszakra szól. A mostani kezdeményezés azonban el sem jutott érdemi vitáig: a Tisza Párt fővárosi frakciója levetette a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.

A kormánypárti képviselők szerint ez egyértelmű politikai állásfoglalás. Úgy látják, hogy a Tisza ezzel nyíltan kiállt Karácsony Gergely városvezetésének drogpolitikája mellett.

A fővárosi drogstratégia 5 évre szól

A vita nem új keletű. A téma már tavaly is komoly indulatokat váltott ki a közgyűlésben, amikor a Fidesz a stratégia hátrányait sorolta, a főpolgármester vállrándítással reagált a felvetésekre.

A hatályos stratégia több olyan elemet tartalmaz, amelyet a Fidesz élesen bírál. Ilyen például a felügyelt szerhasználói helyiségek , vagyis drogszobák lehetőségének vizsgálata. Ezek olyan terek lennének, ahol a szerhasználók egészségügyi felügyelet mellett fogyaszthatnák el a kábítószert.

Szintén vitatott pont a tűcsereprogramok és a bulikban működő drogbevizsgáló szolgáltatás. Utóbbi lényege, hogy egy labor ingyenesen bevizsgálja a fogyasztónál lévő tablettát, tájékoztatást ad annak összetételéről, majd visszaadja azt tulajdonosának.

A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy

egy fiataltól nem elveszik a tudatmódosító szert, hanem bevizsgálás után visszaadják.

Janó-Veilandics Franciska úgy fogalmazott: melyik szülő tudja így nyugodt szívvel elengedni gyermekét a budapesti éjszakába?