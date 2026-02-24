Egressy Mátyás halála - pszichológus beszél arról, mit élhet át most a család

Újabb szakasz kezdődik Egressy Mátyás családjának az életében: a várakozást és a reményt felváltja a gyász és a feldolgozás, miután Mátyás holttestét szombaton, a Kopaszi-gát környékén visszaadta a Duna. Egy ideig úgy tűnt, ők is válaszok nélkül maradnak, épp úgy, mint a Hableány tragédia máig meg nem talált utasának hozzátartozói, vagy épp Till Tamás szülei, akik csak évtizedekkel később kezdenek közel kerülni a lezáráshoz. De vajon hogy éli meg ezt egy szülő? Mit tesz az emberi lélekkel a bizonytalanság? És vajon mi a jobb, a reménykedés vagy a búcsúzás? Erről kérdeztük dr. Makai Gábor szakpszichológust.

Dr. Makai Gábor szakpszichológus is megszólalt Egressy Mátyás halálával kapcsolatban

Fotó: Dr. Makai Gábor

Egressy Mátyás már soha nem tér haza a családjához

A gyásszal együtt jár az érzelmi hullámzás. Egy szerettünk elvesztése után vissza kell tudni építeni úgy az életet, hogy a veszteségélmény a múlt részévé váljon. Ez maga a feldolgozás. Egy hónapnyi bizonytalanság után Mátyás szülei végre ráléphettek erre az útra.

Amíg nincs meg a holttest, amíg nincs meg annak a tudása, hogy életben van, vagy meghalt-e, addig ez ambivalens érzéseket szül, egy bizonytalan veszteség állapotában tartja a szülőt, illetve a hozzátartozókat. Valószínű tudja a psziché, hogy meghalt, de mégis kapaszkodunk még a reménybe: mi van, ha mégsem? Tulajdonképpen ez a remény egyfajta védőmechanizmus, még akkor is, hogyha egy kívülálló azt mondja, hogy ez nem racionális

— fogalmaz a szakember.

És pont ez a remény szűnik meg végleg, amikor egy holttestet megtalálnak, hiszen innentől kezdve minden racionálissá, visszafordíthatatlanná válik.

Ilyenkor egyfajta sokk, illetve sok-sok-sok kérdés jelenik meg az emberben. Egyrészt jelen van még az egész helyzetnek a tagadása, hogy ez nem lehet igaz. Van ilyenkor egyfajta kiüresedett, beszűkült tudatállapot

— tette hozzá a szakpszichológus.

Dr. Makai Gábor azt is kiemelte, hogy egy családot egészen más feldolgozási pályára állít, ha szerettüket öngyilkosság következtében vesztették el. Ebben az esetben elkezd az ember kényszeresen visszapörgetni: mi volt az utolsó beszélgetés, volt-e ennek valamilyen előjele? Ugyanakkor megjelenik az önhibáztatás is: hogyan tudtam volna megakadályozni, miért nem figyeltem jobban, mit nem vettem észre? Később megjelenik a harag önmagunk és a világ felé, végül pedig egy identitásválság is kialakul. Például egy anyának ezután, egy gyermekét elvesztett szülőként kell önmagára gondolnia. Egészen új identitás.