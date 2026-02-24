RETRO RÁDIÓ

Egressy Mátyás halála - pszichológus beszél arról, mit élhet át most a család

Több mint egy hónapnyi reménykedés, keresés és fohász után február 21-én megtalálták az egyik belvárosi szórakozóhelyről eltűnt gimnazista holttestét. Egressy Mátyásnak még január 17-én veszett nyoma, miután barátaival szórakozni indult, azonban az este folyamán zavartan kezdett viselkedni és a társaságától leszakadva, egyedül kelt útra. A 18 éves fiú megtalálása érdekében, az ország egy emberként fogott össze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Egressy Mátyás eltűnt személy gyászoló család tragikus haláleset gyászfolyamat

Újabb szakasz kezdődik Egressy Mátyás családjának az életében: a várakozást és a reményt felváltja a gyász és a feldolgozás, miután Mátyás holttestét szombaton, a Kopaszi-gát környékén visszaadta a Duna. Egy ideig úgy tűnt, ők is válaszok nélkül maradnak, épp úgy, mint a Hableány tragédia máig meg nem talált utasának hozzátartozói, vagy épp Till Tamás szülei, akik csak évtizedekkel később kezdenek közel kerülni a lezáráshoz. De vajon hogy éli meg ezt egy szülő? Mit tesz az emberi lélekkel a bizonytalanság? És vajon mi a jobb, a reménykedés vagy a búcsúzás? Erről kérdeztük dr. Makai Gábor szakpszichológust.

Dr. Makai Gábor szakpszichológus is megszólalt Egressy Mátyás halálával kapcsolatban
Fotó: Dr. Makai Gábor

Egressy Mátyás már soha nem tér haza a családjához

A gyásszal együtt jár az érzelmi hullámzás. Egy szerettünk elvesztése után vissza kell tudni építeni úgy az életet, hogy a veszteségélmény a múlt részévé váljon. Ez maga a feldolgozás. Egy hónapnyi bizonytalanság után Mátyás szülei végre ráléphettek erre az útra.

Amíg nincs meg a holttest, amíg nincs meg annak a tudása, hogy életben van, vagy meghalt-e, addig ez ambivalens érzéseket szül, egy bizonytalan veszteség állapotában tartja a szülőt, illetve a hozzátartozókat. Valószínű tudja a psziché, hogy meghalt, de mégis kapaszkodunk még a reménybe: mi van, ha mégsem? Tulajdonképpen ez a remény egyfajta védőmechanizmus, még akkor is, hogyha egy kívülálló azt mondja, hogy ez nem racionális

— fogalmaz a szakember.

És pont ez a remény szűnik meg végleg, amikor egy holttestet megtalálnak, hiszen innentől kezdve minden racionálissá, visszafordíthatatlanná válik.

Ilyenkor egyfajta sokk, illetve sok-sok-sok kérdés jelenik meg az emberben. Egyrészt jelen van még az egész helyzetnek a tagadása, hogy ez nem lehet igaz. Van ilyenkor egyfajta kiüresedett, beszűkült tudatállapot

— tette hozzá a szakpszichológus.

Dr. Makai Gábor azt is kiemelte, hogy egy családot egészen más feldolgozási pályára állít, ha szerettüket öngyilkosság következtében vesztették el. Ebben az esetben elkezd az ember kényszeresen visszapörgetni: mi volt az utolsó beszélgetés, volt-e ennek valamilyen előjele? Ugyanakkor megjelenik az önhibáztatás is: hogyan tudtam volna megakadályozni, miért nem figyeltem jobban, mit nem vettem észre? Később megjelenik a harag önmagunk és a világ felé, végül pedig egy identitásválság is kialakul. Például egy anyának ezután, egy gyermekét elvesztett szülőként kell önmagára gondolnia. Egészen új identitás.

Egressy Mátyás
Mátyás kiváló tanuló és élsportoló volt, eltűnése estéjén épp sikeres egyetemi felvételijét ünnepelte barátaival
Forrás: Beküldött fotó

Sokéves gyötrődéstől mentesült a család

Dr. Makai Gábor szerint nehéz szembesülni a halállal, de bizonytalanságban élni sem könnyebb. Az azonban egyértelmű különbség, hogy aki nem kapja meg a lezárást, az egy állandó készenléti állapotban éli az életét. A család minden hírre felkapja a fejét, lényegében egy kereső üzemmódban éli az életét, ami tartós stresszreakciót idéz elő. Mivel hiányzik a realitás, ezért a gyász nem tud elindulni a maga természetes útján.

Ilyenkor sokkal erőteljesebbek a fantáziák, a bűntudat, váltakozik a remény és a kétségbeesés. Valójában ő is tisztában van a veszteséggel, de ezt nem meri kimondani, és egy kicsi teret hagy a reménynek. Ez nem tagadás, ez egy túlélési stratégia, ami tulajdonképpen megnehezíti a gyásznak a feldolgozását

— fogalmazott a szakértő.

Volt diáktársai és tanárai is gyászolják a fényes jövő előtt álló fiatalt
Fotó: Mediaworks

Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik

Egressy Mátyás végzős gimnazista volt a VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. Kitűnő tanulóként és illedelmes fiatalemberként jellemezték egykori iskolájában. Halálának híre korábbi iskolatársait és tanárait is megrázta, mint fogalmaztak, mélyen együtt éreznek a családdal, de csendesen szeretnének osztozni a a fájdalmukban. 

Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik. Egressy Mátyás végzős diákunkkal kapcsolatban példátlan megmozdulás történt a hétvégén. Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni! Fájó szívvel írjuk, amit eddig nem tudtunk megosztani: a szülők tájékoztatása majd közleménye után kiderült számunkra, hogy búcsúznunk kell.
Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan. Osztozunk a család fájdalmában, és fogjuk az osztálytársak, iskolatársak, kollégák kezét

— írja az iskola a honlapján.

  • Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
