Cserpes Laura megmentette egy rajongója életét

Cserpes Laura az elmúlt években nemcsak énekesnőként, hanem televíziós szereplőként is egyre ismertebb lett, fellépésein pedig újra és újra bizonyította, hogy nemcsak a hangja, hanem a dalainak üzenete is mélyen hat az emberekre. Korábban Cserpes Laura Ázsia Expressz-szereplőként tért vissza a képernyőre, azonban édesapjával kénytelenek voltak feladni a műsort. Most azonban egy olyan történettel került a középpontba, ami minden eddiginél jobban megmutatja, milyen ereje lehet egyetlen dalnak.

A Cserpes Laura-dalok rendkívül népszerűek, az Élj pont úgy című szerzemény egy rajongó életét is megváltoztatta Fotó: Markovics Gábor

Cserpes Laura: „Éteri küldetés az életemben”

Cserpes Laura legújabb TikTok-videójában elárulta, hogy az „Élj pont úgy” című dal már az első pillanatban más volt számára, mint bármi, amivel addig találkozott, és ezt ő maga is azonnal érezte, ráadásul később is egyre csak erősödött benne ez az érzés.

Felelevenedtek bennem régi emlékek, és erről még nem nagyon beszéltem. 2013-ban kaptam egy nagyon szép demót az akkori menedzsereimtől, ami akkor egy félig kész dal volt. Meghallgattam, és azonnal hívtam a menedzseremet, mert éreztem, hogy nagyon különleges és olyan erőt érzek benne, amit soha még semmiben. Már az első pillanattól kezdve különleges volt, volt egy éteri küldetése az én életemben is, és ahogy mentünk előre az időben és koncertről koncertre jártuk az országot, elképesztően megható pillanatokat okozott

– mondta, és Cserpes Laura fellépésein rengeteg pozitív visszajelzést kapott, azonban az énekesnő ekkor még nem is sejtette, hogy a dal ennyire mély hatást gyakorol majd másokra is.

Cserpes Laura dala nem mindennapi hatással van a rajongókra Fotó: Kallus György

Cserpes Laura rajongója mélypontról állt fel

A zene valódi ereje akkor mutatkozott meg, amikor egy megrázó történet jutott el hozzá, ami örökre megváltoztatta azt, ahogyan a saját dalaira tekint.

Az egyik legmeghatóbb történet az volt, amikor a social mediának nem volt még akkora ereje mint most. A Facebook-oldalamat körülbelül akkor indítottuk, és lehetett írni közvetlenül üzeneteket. Amint elindultam egy dalversenyben, rögtön elárasztottak üzenetekkel. Az egyikre tisztán emlékszem. Egy nagyon sokrétű problémával rendelkező lány írt, aki pszichiátriai és pszichológiai problémával küzdött nagyon régóta. Azt mondta, hogy már ott tart, hogy feladta a küzdelmet. Nagyon el volt keseredve, mert azt érezte, hogy nem halad előre

– mesélte az énekesnő.