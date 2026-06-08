RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: kigyulladt egy családi ház, rohantak a magyar tűzoltók

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Friss hírek érkeztek a teljes terjedelmében lángra kapott épületről.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 15:37
Módosítva: 2026.06.08. 15:39
katasztrófavédelem tűz lánglovagok

Tűz ütött ki egy családi házban, Géderlakon, a Rákóczi Ferenc utcában hétfőn, kora délután. Teljes terjedelmében ég a mintegy kilencven négyzetméteres épület tetőszerkezete. A kalocsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 8-án, 15 órakor.

tűzoltó
Géderlakon gyulladt ki egy családi ház, rohantak a tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat  
Fotó: Gé/Képünk illusztráció

Alig húsz perccel később pedig arról számoltak be, hogy már nincs tűz, a kalocsai és a paksi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral fékezték a lángokat.

 

 

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