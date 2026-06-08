Most érkezett: kigyulladt egy családi ház, rohantak a magyar tűzoltók
Friss hírek érkeztek a teljes terjedelmében lángra kapott épületről.
Tűz ütött ki egy családi házban, Géderlakon, a Rákóczi Ferenc utcában hétfőn, kora délután. Teljes terjedelmében ég a mintegy kilencven négyzetméteres épület tetőszerkezete. A kalocsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 8-án, 15 órakor.
Alig húsz perccel később pedig arról számoltak be, hogy már nincs tűz, a kalocsai és a paksi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral fékezték a lángokat.
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