Most érkezett: kigyulladt egy családi ház, rohantak a magyar tűzoltók

Tűz ütött ki egy családi házban, Géderlakon, a Rákóczi Ferenc utcában hétfőn, kora délután. Teljes terjedelmében ég a mintegy kilencven négyzetméteres épület tetőszerkezete. A kalocsai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 8-án, 15 órakor.

Géderlakon gyulladt ki egy családi ház, rohantak a tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat

Fotó: Gé/Képünk illusztráció

Alig húsz perccel később pedig arról számoltak be, hogy már nincs tűz, a kalocsai és a paksi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral fékezték a lángokat.



