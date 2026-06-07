Felcsaptak a lángok az M4-esen, teljes az útzár
Vecsésnél dolgoznak a tűzoltók.
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy személygépkocsi Vecsésnél, az M4-es autóút 21-es és 22-es kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon. A monori hivatásos és az üllői önkéntes tűzoltók két vízsugárral már körülhatárolták a lángokat.
Kigyulladt egy autó az M4-esen, rohantak a tűzoltók
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre