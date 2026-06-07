Felcsaptak a lángok az M4-esen, teljes az útzár

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy személygépkocsi Vecsésnél, az M4-es autóút 21-es és 22-es kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon. A monori hivatásos és az üllői önkéntes tűzoltók két vízsugárral már körülhatárolták a lángokat.

Tűz ütött ki az M4-esen / Fotó: Gé

Kigyulladt egy autó az M4-esen, rohantak a tűzoltók

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.



