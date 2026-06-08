„Megtisztelő őt segíteni” – Rubint Réka helyett Schobert Norbert nyitotta meg az edzőtábort

Mint arról korábban beszámoltunk, Rubint Réka nemrég tért haza a kórházból, és bár állítása szerint még nem a régi önmaga, már jó úton halad. Viszont amíg ő küzd a betegséggel és pihen, az edzés nem áll le. Tegnap férje, Schobert Norbert ugrott be helyettesíteni őt az Alakreform táborban.

Rubint Réka helyett Schobert Norbert nyitotta meg az edzőtábort

Rubint Réka helyett Schobert Norbert nyitotta meg az edzőtábort

Én tartottam Réka tábornyitó óráját a telt házas Alakreform táborban, az Avalon Parkban. Megtisztelő Őt segíteni és helyettesíteni. Mindig elmondom: ma minden ütem, minden mozdulat az Ő gyógyulásáért dobban! Holnap is én kezdek és kedden a Rozsnyaiban, de utána a Szerelmem visszatér, mert beton kemény Jász lány

– írta Instagram-oldalán Schobert Norbert.

Rubint Rékát azonban nem csak így segíti férje, ugyanis egy különleges kezeléssel akarja megmenteni az életét. „Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem. És meg is fogom menteni. Felkutatom az összes olyan külföldi kísérleti stádiumban levő vonalakat, amik komoly eredményt értek el a rákkutatásban, és kiviszem Rékát. Az egyik megoldás mindenképp az orosz vakcina, hátha sikerül. A másik megoldás a németországi dendritikus sejtterápia. Húsz éve kaptak rá Nobel-díjat, van, aki hisz benne, van, aki nem” – nyilatkozta korábban a Borsnak.

Az embert próbáló betegség leküzdésére a házaspár most közös küldetésként tekint.