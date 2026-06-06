Rubint Réka hazatért a kórházból! Isteni jelenség fogadta: ő is alig hitte el

Rubint Réka műtéte után hazatérhetett a kórházból. Otthonában lánya, Schóbert Lara, és két fia, Schobert Norbi Jr. és Zalán várta őt édesapjukkal, Schobert Norberttel. A családi otthonba belépve Réka nem pusztán szerettei gondoskodására lett figyelmes, hanem egy különleges égi jelre is, ami új erőt adott a sztáranyukának.

Rubint Réka alakreform tábor csapata is sok támogatást küld a fitneszgurunak (Fotó: MW)

Rubint Réka hisz a jelekben

A megható pillanatról lánya, Schóbert Lara osztott meg egy rövid, korlátozott ideig elérhető Instagram-történetet. A videón az látható, ahogy Rubint Réka családja mellett, otthonuk teraszán állva az égboltot figyeli, ahol egy ritka, dupla szivárvány rajzolódott ki az eső után. A felvétel ugyan csak néhány másodperces volt, mégis sokatmondó: a hosszú hónapok óta tartó küzdelem után a család számára különleges jelentőséget kapott a látvány.

Rubint Réka lánya csupán ennyit írt a videóhoz: „JELEK”. A Schobert család korábban többször beszélt arról, hogy a hit fontos szerepet játszik a mindennapjaikban. Nem meglepő tehát, hogy a dupla szivárványt egyfajta reményteli jelként értelmezték.

Az elmúlt hónapokban az egész ország figyelemmel követte Réka egészségi állapotát. A fitneszedző tavasszal beszélt először nyilvánosan arról, hogy évek óta daganatos betegséggel küzd. Elmondása szerint a diagnózist még 2022-ben kapta meg, ám hosszú ideig a nyilvánosság kizárásával próbált a gyógyulásra koncentrálni. A betegségéről szóló vallomás sokakat megrendített, hiszen a közösségi médiában és rendezvényein továbbra is energikusnak és aktívnak láthatták követői.

Rubint Réka gyermekei és férje meglepetéssel készült az édesanya számára (Fotó: Rubint Réka / Instagram)

Túl van a műtéten Rubint Réka

Schobert Norbert felesége élete talán legnehezebb hetén van túl, ugyanis komoly műtéten esett át, a napokban egy szívszorító videóval jelentkezett be rajongóinak, ám most végre ismét családja veszi körül a fitneszgurut.

Rubint Réka betegsége egy agresszív és ritka típusú daganat, amely az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint nem operálható. A fitneszladyt mégsem hagyja el a remény, mindennap kőkemény próbát áll ki és nem ismer lehetetlent.

Mindenütt jó, de legjobb otthon. Velük. Lareszka meglepett a kedvenc ételemmel, egész délután ezzel szorgoskodott, hogy örömöt szerezzen nekem. Isteni lett. Mielőtt a kórházból hazaindultam volna, megköszöntem a Jóistennek és az Angyaloknak, hogy az elmúlt 5 napban mindvégig velem voltak és fogták a kezem

– írta a közösségi oldalán Rubint Réka, aki az Országos Onkológiai Intézet vezetőségének, orvosainak, ápolóinak, beteghordozójának és takarítóinak is megköszönte profizmust, és a szeretetteljes közeget, amellyel minden egyes nap hozzájárultak a felépüléséhez.