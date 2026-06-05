RETRO RÁDIÓ

Rubint Réka: „A daganat annyira nagy volt, csápszerűen fonta át a hörgőket”

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Rubint Réka kitálalt a rákbetegségéről. Rubint Réka rákbetegségével már négy éve küzd.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.05. 07:40
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Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, ismét kórházba került Rubint Réka, aki rákos betegséggel küzd. A diagnózis szerint Rékának lágyrészszarkómája van, annak is egy agresszív típusa, amelyben érintett a légcső, a fő verőér, a hangszál és a nyelőcső. 

Rubint Réka kitálalt a rákbetegségéről
Rubint Réka kitálalt a rákbetegségéről / Fotó: 

Rubint Réka kitálalt a rákbetegségéről 

Rubint Réka rákbetegségével már négy éve küzd. A fitneszedző a napokban egy műtéten is átesett, de minden nehézség ellenére hisz a gyógyulásban. A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban pénteki adásában Schobert Norbival nyilatkoztak a felépülésről. A fitneszlady más kiutat nem látva, fejben eldöntötte, hogy mielőbb felépülhessen, nem tekinti betegnek magát. A műsorban arra is kitért, szerinte miért kapta a rákot feladatként - írja az adásrészletről a Blikk

„Tudod, miért kaptam? Mert annyira sokat dolgoztam, annyira nem tiszteltem a testemet, ami állandóan jelzett. Itt fájt, ott fájt, fáradt voltam... Nem voltam otthon hétvégén, állandóan dolgoztam, tavasszal, nyáron, ősszel, télen, éjjel-nappal, egy évben volt 12 táborom, minden hónapban egy vagy kettő. Egy hétvégén öt-hat fellépés” – mesélte .

Az aerobikedző megemlítette, amikor megtudta, hogy beteg, nagyobb fia 16, a lánya pedig 18 éves volt, de külön kérte Norbit, ne ijesszen rá a gyerekeikre:

„Ne kezdje el őket terhelni, mert ezt még egy felnőtt embernek is, nekünk kettőnknek is meg kellett tanulni, hogy hogyan ne hülyüljünk ebbe bele, hiszen akkor ment tönkre a cégünk, akkor raboltak ki minket a kollégák, de úgy, hogy nekem kiderült szerdán, ez meg kiderült egy héttel előtte vagy utána. Amikor jön a baj, csőstül jön... Kértem Norbit, ne terheljük a gyerekeket. Annyit tudtak, hogy anya köhög, kap valami gyógyszert a köhögésre. Négykézláb... hányásig köhögtem, mert ez a daganat annyira nagy volt – 6 centi –, és csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet, a hangideget, a bal tüdőkaput.”

 

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