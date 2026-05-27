Schobert Norbi összetört: „Anyukám is kórházban...”

Mint ismert, Rubint Rékának meg kell küzdenie a rákkal. Közel négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot a szervezetében. A kezelésektől kihullott a haja, amiről még korábban a TV2 Napló című műsorában beszélt. Schobert Norbi családja mögött nehéz időszak áll, de mindezekkel még sajnos nem értek véget a megpróbáltatásaik.

Schobert Norbi és Rubint Réka / Fotó: Tumbász Hédi

Schobert Norbi édesanyja kórházba került

Két héttel ezelőtt újabb sorscsapás sújtotta őket, amikor Schobert Norbi édesanyja kórházba került – tudta meg a Blikk. Mint kiderült, a fitneszguru összeesve talált rá imádott édesanyjára a lakásában. A nappali közepén feküdt elterülve, eszméletlenül. Azóta is kórházban van, ahol mind a két lábát már megműtötték az orvosok. Két bypassműtéten kellett átesnie és több lábujját kellett amputálni.

„Anyukám is kórházban…” – kezdte szívszorító vallomását Schobert Norbi, akinek az édesanyja immár öt éve él cukorbetegséggel.

„Mindennap megyek a kórházba és közben imádkozom reggel, imádkozom este, a rózsafüzér ott van az autómban, a nyakamban, a kezemben, mert nem akarom, hogy a Jóisten egyszerre elvegye tőlem azt a két nőt, akik a legfontosabbak az életemben. Kérek anyámnak még legalább tíz évet, Rékának negyvenet és akkor teljesen jó lesz” – árulta el a Blikknek Schobert Norbert.

A fitneszguru végül elárulta, hogy pozitívabban áll az egészhez, mint felesége, Rubint Réka. De sokszor mélyponton van ő maga is. Olyankor elmegy otthonról, hogy máshol adja ki magából a lelki fájdalmát.