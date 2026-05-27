Gólyahír: babát vár A Grace klinika sztárjának párja, óriási az öröm
A színész újra apa lesz, a házaspár boldogan várja a kis jövevényt.
Jesse Williams és felesége, Alejandra Onieva hamarosan szülők lesznek. A friss házasok első közös gyermeküket várják. A Grace klinika sztárjának felesége Instagram-oldalán mutatta meg pocakját.
Újra apa lesz A Grace klinika sztárja
A nagy hírt Alejandra finoman, de annál látványosabban jelentette be Instagram-oldalán, ahol több fotót is megosztott gömbölyödő pocakjáról. A képeken A Grace klinika sztárja is feltűnik, aki láthatóan boldogan készül az apaszerepre.
Az egyik fotón a leendő anyuka oldalra fordulva pózol fehér csíkos nadrágban és rövid fazonú fehér pulóverben, amely alatt már szépen kirajzolódik a babapocakja. Egy másik videóban Alejandra egy piros miniruhában sétál a tengerparton, miközben gyengéden simogatja növekvő pocakját.
A babahír nem sokkal azután érkezett, hogy kiderült, Jesse és Alejandra titokban összeházasodtak. Információk szerint a pár egy diszkrét, szűk körű szertartáson mondta ki a boldogító igent, jóval azelőtt, hogy a kapcsolatukról szóló hírek nyilvánosságra kerültek volna.
A szerelmesek 2025-ben ismerkedtek meg a Hotel Costiera forgatásán az olasz Amalfi-parton. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, ősszel pedig már együtt jelentek meg különböző eseményeken Madridban, Rómában és a San Sebastián-i filmfesztiválon is.
A kisbaba Jesse Williams harmadik gyermeke lesz. A színésznek korábbi házasságából már két gyermeke született volt feleségétől, Aryn Drake-Leetől, akivel 2017-ben váltak külön – írja a TMZ.
