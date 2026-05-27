Stana Alexandra megmutatta terhes pocakját

Nemrég mindenkit meglepve hatalmas örömhírt közölt Stana Alexandra. Egy cuki videóval közölte a nagyvilággal a közösségi oldalán, hogy gyermeket hord a szíve alatt. Egyből meg is mutatta akkor a pocakját és az ultrahangképet is a jövevényről.

Stana Alexandra ragyog kismamaként / Fotó: Knap Zoltán

A május 17-ei bejelentésben gondosan ügyelt arra, hogy a baba nemét ne hozza nyilvánosságra, ami azóta is titok. Ám most kaphattak a rajongók egy kis újabb betekintést Stana Alexandra várandós örömeibe. Képek sorozatával mutatta meg, hogyan is változott a pocakja, ahogy a szíve alatt egyre csak növekszik és erősödik a magzata. A pocak még kicsi, de a táncosnő csak úgy ragyog.

„Onnantól, hogy még nem is tudtunk Rólad, mostanáig” – írta megható fotósorozatához Stana Alexandra, amit lent tekinthettek meg.