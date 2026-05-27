„Van egy sötét, nehéz titok, amiről senki sem beszél” – Niki felállt a kerekesszékből, most ebbe fogott

Velkei Niki éveken át harcolt azért, hogy képes legyen felnevelni a lányát, Lillát. Öt évvel ezelőtt kezdődtek a rettenetes tünetei: a két lapockája közötti kínzó fájdalom, a mellkasi görcsök és az egyre súlyosabb mozgásproblémák teljesen átírták a mindennapjait. Két éve derült ki, hogy egy nagyon ritka betegségben, syringomyeliában szenved, vagyis ciszták alakultak ki a gerincvelőjében. A ritka betegség az ízületeit is megtámadta, a kezei gyengültek, végül már járni sem tudott, de az emberek összefogásának hála megkapta a megfelelő segítséget. Niki most könyvet ír a küzdelméről, hogy erőt adjon másoknak.

Niki könyvet ír a küzdelméről

Barcelonában egy specialista vállalta a rendkívül kockázatos gerincműtétet. A kezeléshez szükséges pénz adományokból jött össze. Idegenek, barátok és jóakarók fogtak össze érte, hogy újra teljes életet tudjon élni. A műtét sikerült, Niki pedig felállt a kerekesszékből. Az édesanya szeretné viszonozni a sok kedvességet, amit kapott, és célja, hogy erőt adjon az embereknek, ezért könyvet ír.

Niki kiadott egy könyvet „A pokol kapujától Barcelonáig” címmel, most pedig készül a második rész, amelyben a műtét utáni, sokszor láthatatlan szenvedésekről ír őszintén.

Van egy sötét, nehéz titok, amiről senki sem beszél a kórházi folyosókon: az igazi, legmagányosabb harc sokszor éppen akkor kezdődik, amikor a zárójelentéssel a kezedben becsukod magad mögött a klinika ajtaját. Mert a test nem felejt olyan gyorsan, mint a külvilág. A lélek pedig pláne nem! Ez a könyv nem a látványos, nagy győzelmekről szól, ahol a hős a végén felemelt kézzel ünnepel. Ez a könyv a mindennapok csendes, láthatatlan háborújáról szól

– árulta el Niki.

A hihetetlenül erős családanya továbbra is küzd a teljes gyógyulásért, de közben másokat is szeretne motiválni, hogy ne adják fel és küzdjenek az álmaikért.