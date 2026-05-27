Nagy Bogit bántalmazás érte: „Én voltam a csicska az osztályban”

Sokan csak a csillogást és a sikeres énekesnőt látják, ám a felszín mögött egy igazán küzdelmes történet húzódik meg. Nagy Bogi elárulta, hogy iskolás évei alatt az osztály lúzereként élt, aki folyamatosan céltáblája volt kortársai kegyetlenkedésének. Az énekesnő bevallotta, hogy ma már megbocsátó, de a múltbéli traumák, mély nyomokat hagytak benne.

Nagy Bogi: „Egyenként megpofoztak”

A fiatal énekesnő már egészen korán szembesült azzal, hogy kilóg a sorból. Az általános iskola számára nem a barátkozásról, hanem az állandó rettegésről szólt.

„Kiráz a hideg. A középiskola is izgalmas volt. De az általános iskolai éveim a túlélésről szóltak. Kezdve attól, hogy első osztálytól kezdve az osztály lúzere voltam. Kilógtam a sorból. Negyedikes voltam, amikor rövidre levágattam a hajam. Igazi pasis, rövid hajam volt. (...) Voltam emós, leszbi, mindent megkaptam az osztálytársaimtól. Emellett elkezdtem nagyon sokat hiányozni, a tesis emlékek miatt, mert selejt voltam.

De van olyan emlékem, hogy négy lány bezárt az öltözőbe és egyenként megpofoztak. Nekem nagyon sok traumám volt. Aztán jött a középiskola. Ott se szerettek engem, megkaptam azt, hogy a tévés múltam miatt »Bogi biztos nagypofájú«

– emlékezett vissza a fájdalmas emlékekre a Lelkizünk című podcastben Bogi.

Bosszút állt

Az énekesnő felidézte azt a pillanatot, amikor végleg betelt nála a pohár a folyamatos bántások miatt. Az egyik osztálytársnője folyamatosan cukkolta őt, és végső elkeseredettségében és dühében egy egészen szokatlan dolgot tett:

Volt egy lány, aki nagyon csesztetett, és belefújtam az orromat a pulcsijába

– mesélte utólag már nevetve Bogi, aki azt sem tagadta, hogy viszonylag nagy ügy lett belőle, az igazgató ugyanis behívta az édesanyját elbeszélgetésre.

Az Ének Iskolája hozta a fordulatot

A sors fintora, hogy amint Bogi bekerült a műsorba, rögtön másképp álltak hozzá a kortársai. Azok, akik pár hete még a megalázásán élvezkedtek, hirtelen barátokká váltak, és kérlelték, hadd kísérjék el a forgatásokra.

Az általános iskolában ment a bullying. Mielőtt bekerültem Az Ének Iskolájába, én voltam a csicska az osztályban. (...) Aztán olyanok akartak elkísérni a forgatásokra, akik pár hete még megaláztak. Én megbocsátok, mert ez egy időszak volt, hosszú távon engem igazolt az élet

– magyarázta Bogi, aki ma már tudja, ezek a nehézségek formálták azzá az erős, céltudatos nővé, akivé vált.