Furcsa vallomást tett Eva Longoria, sosem látta a Született feleségeket

Eva Longoria meglepő vallomást tett, a Született feleségek kapcsán elárulta, hogy soha nem nézte vissza a legendás sorozatot még akkor sem, amikor eredetileg futott a televízióban.

Eva Longoria évekig szerepelt a sikersorozatban Fotó: Abaca/ Northfoto

Eva Longoria sosem nézte meg a sorozatot, amiben évekig szerepelt

Az 51 éves színésznő Gabrielle Solis karakterével vált világhírűvé a 2004 és 2012 között futó sikerszériában, amely nyolc évadon és összesen 180 epizódon keresztül ment az ABC csatornán. A sorozat további sztárjai között ott volt Felicity Huffman, Marcia Cross, Teri Hatcher, James Denton és Ricardo Antonio Chavira.

Longoria a Dinner's On Me című podcast május 26-i adásában beszélgetett Jesse Tyler Fergusonnal, ahol elmondta, hogy a sorozat most új generációt hódít meg a streamingplatformoknak és a közösségi médiában terjedő jeleneteknek köszönhetően.

Amikor Ferguson megkérdezte tőle, hogy valaha visszanézett-e akár egyetlen részt is, Longoria egyszerűen csak annyit válaszolt: „Nem.” Arra a kérdésre pedig, hogy legalább az első vetítés idején követte-e a sorozatot, szintén nemet mondott.

A beszélgetés során természetesen szóba került az is, hogy elképzelhető-e hogy a sorozat valaha a visszatér egy reboot formájában. Longoria szerint erre jelenleg semmi esély.

A sorozat alkotója úgy érzi, már mindent elmeséltek a karakterekről. Longoria hozzátette, hogy a Született feleségek teljesen más tempóban készült, mint a mai sorozatok.

Mi egy teljes évtizeden át évente 24 epizódot forgattunk. Nem ilyen hat-nyolc részes évadokat.

Longoria korábban a Watch What Happens Live with Andy Cohen egyik 2025-ös adásában is hasonlóan nyilatkozott. Akkor is azt mondta, hogy a reboot legnagyobb akadálya Marc Cherry, aki szerint a történetet már teljesen lezárták.

A színésznő a Szex és New York című sorozattal is összehasonlította a Született feleségeket, kiemelve, hogy míg az előbbi jóval rövidebb évadokkal készült, addig ők hosszú éveken át hatalmas mennyiségű epizódot forgattak - írja a People.