Földön túli kvíz: Mindent tudsz az első magyar űrhajósról?
1980-ban kijutott a világűrbe az első magyar. Farkas Bertalan 45 évig volt az egyetlen magyar űrhajós, aki elhagyta a Föld gravitációs körzetét. Te mennyire ismered a küldetés részleteit?
Napra pontosan 46 éve, 1980. május 26-án Magyarország belépett az emberes űrrepülés történetébe: Farkas Bertalan vadászpilótából lett kutatóűrhajós a Szojuz–36 fedélzetén elindult a világűrbe Valerij Kubaszov parancsnokkal.
A küldetés a szovjet Interkozmosz-program része volt, de magyar szempontból jóval több egyszeri történelmi pillanatnál: a Szaljut–6 űrállomáson végzett munka a hazai űrkutatás számára is mérhető eredményeket hozott.
Farkas Bertalan közel nyolc nap után, 1980. június 3-án tért vissza a Földre a Szojuz–35 fedélzetén. Az út során orvosi, biológiai, fizikai, anyagtudományi és földmegfigyelési kísérletek zajlottak. A legismertebb magyar eredmény a Pille sugárdózismérő űrbeli alkalmazása volt: a KFKI-ban fejlesztett műszer az űrhajósokat érő sugárterhelés mérésére szolgált, és későbbi változatai is fontos szerepet kaptak az űrprogramokban.
Az első magyar űrutazás ezért nemcsak nemzeti büszkeség, hanem tudománytörténeti mérföldkő. Farkas Bertalan neve összeforrt a magyar űrkutatás első nagy korszakával, a küldetés pedig megmutatta, hogy egy kis ország kutatóintézetei is képesek nemzetközi szinten használható űreszközöket és kísérleti programokat adni a világűr kutatásához.
Teszteld, mit tudsz erről a nagyszerű küldetésről és Farkas Bertalanról!
1. Ki volt az első magyar, aki eljutott a világűrbe?
2. Melyik évben indult Farkas Bertalan űrutazása?
3. Melyik űrhajó fedélzetén indult a világűrbe?
4. Ki volt Farkas Bertalan szovjet parancsnoka a küldetésen?
5. Melyik űrállomáson dolgozott a magyar kutatóűrhajós?
6. Melyik program keretében repült Farkas Bertalan?
7. Melyik űrhajó fedélzetén tért vissza a Földre?
8. Mennyi időt töltött Farkas Bertalan az űrben?
9. Mi volt a Pille?
10. Mit jelentett Farkas Bertalan repülése Magyarország számára?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre