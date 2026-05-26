Tiszás házelnök a balhézó Magyar Péternek: a választók nem erre adtak felhatalmazást

Az újdonsült miniszterelnök felpattant a helyéről, és odament a fideszes Gulyás Gergelyhez vitázni. Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök nem tudott az ülésteremben rendet tenni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 18:25
Az új kormány megalakulása óta ez volt az első Azonnali kérdések órája a Parlamentben. Tény: jó ideig fognak még erről beszélni az emberek. Mint azt a Ripost megírta: Magyar Péter olyan stílusban kommunikált az Országgyűlésben, ami nagyon sok embernél – vélhetően még a saját párttársainál is – kiverte a biztosítékot.

Magyar Pétert a miniszterelnökké avatása sem nyugtatta le. Méltatlan viselkedése kormányfőként a nem elvakult tiszás szavazók számára is szembetűnő 
(Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok)

Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök, bár többször is bátortalanul próbálta fegyelmezni az új kormányfőt, Magyar Péter tudomást sem vett róla. 

A mai ülés egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a miniszterelnök már annyira nem tudta visszafogni indulatait, hogy felpattant a helyéről, és odament Gulyás Gergelyhez vitázni.

Az ülést vezető Forsthoffer ekkor már kétségbeesetten próbálta lecsillapítani a saját főnökét, még az is kiszaladt a száján, hogy

Próbáljuk meg a ház méltóságát megőrizni, mert nem erre adtak felhatalmazást a magyar emberek...

Azt nem tudni, hogy Magyar Péter mit szólt a kemény kritikához, de a színfalak mögött feltételezhetően nem dicsérte meg az általa házelnöknek jelölt Forsthoffer Ágnest. 

Talán azért azt is érdemes megjegyezni, hogy a 2010-es Orbán-kormányok alatt és óta soha nem volt ilyenre precedens. Kövér László házelnök méltóságteljesen tudta vezetni az üléseket, és Orbán Viktor a legképtelenebb hazugságokra is higgadtan reagált. 

Magyar Péter még csak közel három hete miniszterelnök, de ideje lenne elgondolkodnia azon, hogy így képzeli-e el a következő közel négy évet. 

