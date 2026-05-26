Édesapja kikotyogta: máris megvan a Fradi egyik legjobbjának új csapata?

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Ferencváros izraeli középpályása, Mohammed Abu Fani a nyári átigazolási időszakban távozhat a klubtól. A zöld-fehérek sportigazgatója, Hajnal Tamás korábban elárulta, előrehaladott tárgyalások zajlanak egy szerb együttessel a játékos jövőjéről. Most azonban Abu Fani édesapja szólhatta el magát: nyilatkozatából ugyanis erősen arra lehet következtetni, hogy fia pályafutását a szerb rekordbajnoknál, a Crvena zvezdánál folytathatja.

Valószínűleg abban a pillanatban, hogy kijelentette, elvágyódik és szeretné, ha eladnák, inkább más játékosoknak szerettek volna játéklehetőséget adni a Ferencvárosnál, ezért nem játszott. Volt egy hatalmas ajánlata Kínából, ami óriási összegről szólt. Ezzel együtt ő Európában akart maradni, és az európai kupasorozatokban szeretett volna játszani. Hallottam, hogy izraeli csapatok haza akarták vinni, de elfelejtették, hogy nem a maga ura, hiszen nincs a kezében a játékjoga, és megállapodásra kell jutni a Ferencvárossal

– idézte az ulloi129.hu a játékos édesapját, aki szerint most a fia egy sokkal kisebb összegért távozhat, mivel a szerződése utolsó évében jár.

Egy évvel ezelőtt ez az összeg még 5-6 millió euró volt, nem másfél. Hogy a Maccabi Haifa megkeresett-e minket? Erre nem tudok válaszolni. Kérdezzék a Ferencvárost. Boldog vagyok, hogy a fiam egy nagy klubhoz igazol. Egy olyan csapatról van szó, amelynek az edzője szereti és akarja őt, és biztos vagyok benne, hogy be fog illeszkedni. Sztankovics telefonált és gondoskodott arról, hogy egy tiszteletreméltó összeget fizessenek ki, így nyílt meg az út a Crvena zvezda felé

– magyarázta Abu Fani édesapja, gyakorlatilag megerősítve azt a szóbeszédet, miszerint a játékos a szerb klubhoz készül.

Jól fog keresni Abu Fani

Nemrég az izraeli Sport5 arról számolt be, hogy a Ferencváros és a Crvena zvezda mindenben megegyezett egymással, így Mohammed Abu Fani 1,5 millió euróért – nagyjából 534 millió forintért – válthat klubot a nyáron. A lap szerint az izraeli középpályás éves fizetése Belgrádban elérheti a 750 ezer eurót, vagyis a mintegy 267 millió forintot.