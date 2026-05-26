Szoboszlai Dominik még utoljára megmentette a szégyentől a Liverpoolt

Szoboszlai Dominik bekerült az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League 2025–26-os szezonjának álomcsapatába a világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analystnál. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Liverpool egyedüli képviselője lett a legjobb tizenegyben. A tizenegyet elnézve látványos, mennyire leromlott erre az évre a Pool, a Vörösöket Szoboszlai Dominik beválogatása mentette meg a teljes leégéstől.

Szoboszlai Dominik ott van a legjobbak között Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA

Az Opta tavalyi 11-ében még négy plusz egy játékos volt a Vörösöktől: a bajnokcsapatból beválasztották Virgil van Dijkot, Ryan Gravenberchet, Trent Alexander-Arnoldot és Mohamed Szalah-t, illetve ott volt az az Alexander Isak is, aki tavaly nyáron érkezett Arne Slot csapatába.

Az Opta idei válogatottja:

Szoboszlai Dominik egyedül sokat nem tehetett

Szoboszlai Dominik idén ötször is a hónap játékosa lett a Liverpoolban. Míg ő szárnyalt, a csapat szenvedett. A gárda a szezonban 24 ponttal szerzett kevesebbet, mint a bajnoki évében. A mostani 60 pont tavaly csak a kilencedik helyre lett volna elég a Premier League-ben.