Szoboszlai Dominik még utoljára megmentette a szégyentől a Liverpoolt

A tavaly év után látványosan leromlott a Liverpool teljesítménye a Premier League-ben. Az Opta tizenegyébe csak Szoboszlai Dominik fért be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 16:20
Szoboszlai Dominik bekerült az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League 2025–26-os szezonjának álomcsapatába a világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analystnál. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Liverpool egyedüli képviselője lett a legjobb tizenegyben. A tizenegyet elnézve látványos, mennyire leromlott erre az évre a Pool, a Vörösöket Szoboszlai Dominik beválogatása mentette meg a teljes leégéstől.

Szoboszlai Dominik ott van a legjobbak között Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA

Az Opta tavalyi 11-ében még négy plusz egy játékos volt a Vörösöktől: a bajnokcsapatból beválasztották Virgil van Dijkot, Ryan Gravenberchet, Trent Alexander-Arnoldot és Mohamed Szalah-t, illetve ott volt az az Alexander Isak is, aki tavaly nyáron érkezett Arne Slot csapatába.

Az Opta idei válogatottja:

 

Szoboszlai Dominik egyedül sokat nem tehetett

Szoboszlai Dominik idén ötször is a hónap játékosa lett a Liverpoolban. Míg ő szárnyalt, a csapat szenvedett. A gárda a szezonban 24 ponttal szerzett kevesebbet, mint a bajnoki évében. A mostani 60 pont tavaly csak a kilencedik helyre lett volna elég a Premier League-ben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
