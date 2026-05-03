Szoboszlai visszahozta a Liverpoolt, aztán jött a baj
Ellentétes félidők az angol bajnokságban. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal zárt, mégis a hazaiak nyerték 3-2-re a Manchester United-Liverpool meccset.
A harmadik hely és a BL-szereplés volt a tét a Manchester United-Liverpool angol bajnoki rangadón. Az első félidőben elléptek a hazaiak 2-0-ra, a tartalékosabb Pool a szünet után jött bele a játékba. Szoboszlai Dominik előbb szépített, majd gólpasszt adott Cody Gakpónak. Koby Mainoo góljával mégis 3-2-re nyertek a hazaiak.
Manchester United-Liverpool: kettős hazai siker
Szoboszlai Domini kezdőként végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos csereként állt be. A United maradt a harmadik helyen, a manchesteriek arra is büszkék lehetnek, hogy a szezonban mindkétszer legyőzték a nagy riválist. A két csapat liverpooli meccsét ősszel a vendégek nyerték 2-1-re.
