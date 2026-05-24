Félreértések és zavarodottság: nehéz napja lesz ma néhány csillagjegynek

Igazán mozgalmas nap vár ma némelyik csillagjegyre, ugyanis a kozmikus változások hoznak magukkal némi kavarodást. Azonban nincs miért aggódni, egyesek egyenesen a nyugalom szigetére repülhetnek most, ha pihentetik egy kicsit a problémákat.

Kos

Önt nem érintik közvetlenül a mai feszült fényszögek. Békés és szép napja lesz, a tegnapi nap folytatása. Nagyon boldoggá teszi a tudat, hogy holnap is szabadnap. Ha szingli, jöhet egy érdekes üzenet, telefon, vagy a barátai is bemutathatják valakinek.

Bika

Alapvetően jó hangulata van, illetve lenne, de jöhet egy félreértés, amin vagy ön sértődik meg, vagy a másik húzza fel az orrát. A lényeg most az lenne, hogy mielőbb tisztázzák. Ne keltsen egy rosszul sikerült mondat ekkora feszültséget senkiben!

Ikrek

A Merkúr az ön uralkodó bolygója, ezért a mai Hold–Merkúr kvadrátot erősebben érzi, mint mások. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szavait, vagy többet lát bele egy üzenetbe, mint ami valóban benne van. Ma nem kell minden kérdésre választ találnia. Sokkal jobban jár, ha kikapcsolja egy kicsit az agyát, inkább megy egy nagyot a természetben.

Rák

A Szűz Hold ma jót tesz önnek, mert segít megnyugodni és lelassulni. Erre szükség is mert egy családi vagy érzelmi helyzetben könnyen kialakulhat félreértés. Ne vegye túl személyesre, amit a másik mond vagy ír! Most mindenki érzékenyebb a szokásosnál.

Oroszlán

Lehet, hogy ma valaki próbálja kibillenteni a nyugalmából, de nem érdemes belemenni semmilyen játszmába. A Hold–Merkúr kvadrát miatt könnyen félresiklanak a beszélgetések, főleg akkor, ha mindenki a saját igazát akarja bizonygatni.

Szűz

A Hold még mindig a jegyében jár, ezért különösen fontos lenne, hogy ma ne vállalja túl magát. Hajlamos lehet túlelemezni egy helyzetet vagy egy beszélgetést, pedig lehet, hogy nincs is akkora jelentősége. A természet közelsége most szinte gyógyítóan hat önre.

Mérleg

A mai energiák miatt nehéz egyensúlyban maradnia, pedig ön ösztönösen erre törekszik. Valaki talán nem úgy fogalmaz, ahogy szeretné, vagy egy apróságból lesz nagyobb sértődés. Nem kell mindent azonnal helyretennie!