Félreértések és zavarodottság: nehéz napja lesz ma néhány csillagjegynek
Míg egyesek a nyugalom szigetén lesznek ma, addig valakik életük legzavarodottabb napját élik meg.
Igazán mozgalmas nap vár ma némelyik csillagjegyre, ugyanis a kozmikus változások hoznak magukkal némi kavarodást. Azonban nincs miért aggódni, egyesek egyenesen a nyugalom szigetére repülhetnek most, ha pihentetik egy kicsit a problémákat.
Kos
Önt nem érintik közvetlenül a mai feszült fényszögek. Békés és szép napja lesz, a tegnapi nap folytatása. Nagyon boldoggá teszi a tudat, hogy holnap is szabadnap. Ha szingli, jöhet egy érdekes üzenet, telefon, vagy a barátai is bemutathatják valakinek.
Bika
Alapvetően jó hangulata van, illetve lenne, de jöhet egy félreértés, amin vagy ön sértődik meg, vagy a másik húzza fel az orrát. A lényeg most az lenne, hogy mielőbb tisztázzák. Ne keltsen egy rosszul sikerült mondat ekkora feszültséget senkiben!
Ikrek
A Merkúr az ön uralkodó bolygója, ezért a mai Hold–Merkúr kvadrátot erősebben érzi, mint mások. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szavait, vagy többet lát bele egy üzenetbe, mint ami valóban benne van. Ma nem kell minden kérdésre választ találnia. Sokkal jobban jár, ha kikapcsolja egy kicsit az agyát, inkább megy egy nagyot a természetben.
Rák
A Szűz Hold ma jót tesz önnek, mert segít megnyugodni és lelassulni. Erre szükség is mert egy családi vagy érzelmi helyzetben könnyen kialakulhat félreértés. Ne vegye túl személyesre, amit a másik mond vagy ír! Most mindenki érzékenyebb a szokásosnál.
Oroszlán
Lehet, hogy ma valaki próbálja kibillenteni a nyugalmából, de nem érdemes belemenni semmilyen játszmába. A Hold–Merkúr kvadrát miatt könnyen félresiklanak a beszélgetések, főleg akkor, ha mindenki a saját igazát akarja bizonygatni.
Szűz
A Hold még mindig a jegyében jár, ezért különösen fontos lenne, hogy ma ne vállalja túl magát. Hajlamos lehet túlelemezni egy helyzetet vagy egy beszélgetést, pedig lehet, hogy nincs is akkora jelentősége. A természet közelsége most szinte gyógyítóan hat önre.
Mérleg
A mai energiák miatt nehéz egyensúlyban maradnia, pedig ön ösztönösen erre törekszik. Valaki talán nem úgy fogalmaz, ahogy szeretné, vagy egy apróságból lesz nagyobb sértődés. Nem kell mindent azonnal helyretennie!
Skorpió
Nagyon élesen ráérezhet mások hangulatára, de most vigyázzon, mert könnyű félreolvasni a jeleket. A Hold és a Merkúr feszült kapcsolata jelzi, hogy valaki mást mondhat, mint amit tulajdonképpen érez. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolnia. A mai nap inkább alkalmas lelki feltöltődésre, mint komoly beszélgetésekre vagy számonkérésre.
Nyilas
Nehéz ma türelmesnek maradnia, főleg akkor, ha valaki lassabban reagál vagy nem érti, mire gondol. Pedig most pont az lenne a feladat, hogy ne akarjon mindent azonnal tisztázni. A Szűz Hold segít abban, hogy kicsit rendezze a gondolatait és lelassítson.
Bak
A föld elemű Szűz Hold stabilitást ad önnek, ezért ma jobban viseli a kisebb fennakadásokat, mint mások. Ettől még egy félreértés önnél is becsúszhat. Ne akarjon mindent kontrollálni! A pihenés most sokkal fontosabb, mint hinné.
Vízöntő
A mai napban van valami furcsa szétszórtság, amit ön is megérezhet. Könnyen lehet, hogy valaki mást ért egy helyzet alatt, mint ön, és ebből kisebb zavar támad. Ne görcsöljön rá! A Hold energiája inkább arra jó, hogy egy kicsit kiszakadjon a megszokott ritmusból.
Halak
A Hold–Merkúr kvadrát miatt könnyű elbizonytalanodnia vagy túl sokat gondolkodni egy mondaton. Ne engedje, hogy egy félreértés elrontsa a hangulatát! A mai nap spirituális szempontból kifejezetten erős lehet. Figyeljen az álmaira, megérzéseire és a különös véletlenekre is.
