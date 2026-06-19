Szegedi, kecskeméti és vecsési testnevelők nyerték a népszerűségi szavazást

Idén harmadik alkalommal indította el a K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára szavazást a Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank, hogy kiderüljön, kik a legnépszerűbb testnevelő pedagógusok az országban. A megyei, majd országos szavazás három fődíjasa: 200 főnél nagyobb iskolák: Jakabacska Zsolt, 200 fő alatti iskolák: Erdélyi-Szilágyi Andrea Éva, és 35 év alatti, fiatal testnevelő: Bélteki Péter.

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

Izgalmas megmérettetés zajlott a testnevelőtanárok körében az elmúlt két hónap során, hiszen kétfordulós szavazással megválasztották az ország legnépszerűbb testnevelő pedagógusait. A díj idén sem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű, hiszen a kezdeményező MDSZ mind a jelölést, mind a szavazást a közönségre bízta. „Évről-évre egyre több jelölés érkezik erre a megtisztelő címre, amely azt jelenti, hogy rengeteg testnevelő dolgozik az országban, akit igazán szeretnek a tanítványai. Ez számunkra fantasztikus hír, hiszen csak olyan pedagógusok tudják a mozgást megszerettetni a gyerekekkel, akik népszerűek a tanítványaik körében. Mi pedig örömmel emeljük ki minden évben ezeket a szakembereket, akik nap mint nap ezen a nemes feladaton dolgoznak. Szívből gratulálok minden idei jelöltnek és díjazottnak egyaránt!” – nyilatkozta Balogh Gábor MDSZ-elnök.

„Kevés tantárgy van, amelynek hatása sok-sok évtizeddel később is érezhető a mindennapokban. A testnevelés ilyen. Egy testnevelő tanár munkájának igazi sikere sokszor nem pontokban vagy érmekben mérhető, hanem abban, hogy megszeretteti a mozgást a gyerekekkel, önbizalmat ad, közösséget épít, és generációkat mozdít ki – nemcsak a padból, hanem a komfortzónájukból is. A K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára szavazás több mint egy népszerűségi verseny, lehetőség arra, hogy a diákok, szülők és kollégák közösen mondjanak köszönetet azoknak a pedagógusoknak, akik nap mint nap maradandó hatást gyakorolnak a fiatalok életére. Szívből gratulálunk minden jelöltnek és díjazottnak!” – mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.