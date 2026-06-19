Szegedi, kecskeméti és vecsési testnevelők nyerték a népszerűségi szavazást
Idén harmadik alkalommal indította el a K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára szavazást a Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank, hogy kiderüljön, kik a legnépszerűbb testnevelő pedagógusok az országban. A megyei, majd országos szavazás három fődíjasa: 200 főnél nagyobb iskolák: Jakabacska Zsolt, 200 fő alatti iskolák: Erdélyi-Szilágyi Andrea Éva, és 35 év alatti, fiatal testnevelő: Bélteki Péter.
Izgalmas megmérettetés zajlott a testnevelőtanárok körében az elmúlt két hónap során, hiszen kétfordulós szavazással megválasztották az ország legnépszerűbb testnevelő pedagógusait. A díj idén sem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű, hiszen a kezdeményező MDSZ mind a jelölést, mind a szavazást a közönségre bízta. „Évről-évre egyre több jelölés érkezik erre a megtisztelő címre, amely azt jelenti, hogy rengeteg testnevelő dolgozik az országban, akit igazán szeretnek a tanítványai. Ez számunkra fantasztikus hír, hiszen csak olyan pedagógusok tudják a mozgást megszerettetni a gyerekekkel, akik népszerűek a tanítványaik körében. Mi pedig örömmel emeljük ki minden évben ezeket a szakembereket, akik nap mint nap ezen a nemes feladaton dolgoznak. Szívből gratulálok minden idei jelöltnek és díjazottnak egyaránt!” – nyilatkozta Balogh Gábor MDSZ-elnök.
„Kevés tantárgy van, amelynek hatása sok-sok évtizeddel később is érezhető a mindennapokban. A testnevelés ilyen. Egy testnevelő tanár munkájának igazi sikere sokszor nem pontokban vagy érmekben mérhető, hanem abban, hogy megszeretteti a mozgást a gyerekekkel, önbizalmat ad, közösséget épít, és generációkat mozdít ki – nemcsak a padból, hanem a komfortzónájukból is. A K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára szavazás több mint egy népszerűségi verseny, lehetőség arra, hogy a diákok, szülők és kollégák közösen mondjanak köszönetet azoknak a pedagógusoknak, akik nap mint nap maradandó hatást gyakorolnak a fiatalok életére. Szívből gratulálunk minden jelöltnek és díjazottnak!” – mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.
Az MDSZ elsőként jelölteket gyűjtött, amelynek eredményeképpen 11 000 jelölés futott be országszerte, 1800 tesitanárra. Közülük három kategóriában állította össze a jelöltek listáját az MDSZ, akikre április 30. és május 11. között lehetett szavazni a megyék legjobbjaira. A szavazás igazán megmozgatta a diákokat, szülőket és pedagógusokat, ugyanis ennek során közel 150 000 szavazat érkezett be.
A 19 megyei, illetve budapesti nyertesek, összesen 60 fő a hetekben kapják meg az elismerő okleveleket, az egyedi feliratozott pólókat és a sportszerutalványokat a megyei díjátadókon. Közben pedig június 11-ig lezajlott közöttük az országos népszerűségi szavazás is, amelynek eredményeképpen három fődíjast hirdethetünk ki:
200 fő fölötti iskolák kategóriájában: Jakabacska Zsolt, Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
„Minden nap más, mindig lehet tanulni valamit, még az első osztályosoktól is. A folyamatos pozitív visszajelzés, mikor az óra végén azt hallom, hogy nagyon jó volt a tesi óra. Mivel az életemet a sport tölti ki, aktívan kézilabdáztam, jelenleg kézilabdaedzőként is dolgozom. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, feltölt az a közeg, amit a gyerekek körülöttem teremtenek.
A változatosságot szeretik az óráimban, és azt mikor azt hiszik, hogy ők döntötték el a feladatot. A határozottságot, mert félelem nélkül fordulhatnak hozzám bármiben. A jó hangulatot és a pozitív légkört, benne vagyok minden mókában, főleg, ha hagyom magam legyőzni. Azt szeretném átadni nekik, amit én is kaptam az általános iskolai testnevelő tanáromtól. A sport szeretetét, azt, hogy munka nélkül nincs eredmény, hogy a sport olyan készségek elsajátításában nyújt segítséget, mint a csapatmunka és az egészséges versenyszellem, ezeket a későbbiekben az élet bármely területén képesek lesznek kamatoztatni.”
200 fő alatti iskolák kategóriájában: Erdélyi-Szilágyi Andrea Éva, Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
„Testnevelő tanárként a Kecskeméti EGYMI tanulásban akadályozottak általános iskolájában (110 fő gyermek) tanítok, ahol a mozgáson keresztül segíthetem a különböző diagnózisú SNI tanulók fejlődését, és nap mint nap megtapasztalhatom az apró, de nagyon fontos sikereiket. Közreműködöm a Komplex Alapprogram pedagógiai módszertanának megvalósításában. Hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak élmény alapú mozgásos órákkal, foglalkozásokkal igyekszem a mozgás örömét megmutatni. Számomra különösen értékes, amikor egy gyermek önbizalma erősödik, és örömmel vesz részt a feladatokban. A tanulók az óráimban leginkább a játékosságot, a változatosságot és a biztonságos, elfogadó légkört szeretik, ahol mindenki a saját képességeihez mérten teljesíthet. Igyekszem sok mozgásos játékot és élményszerű feladatot beépíteni, hogy motiváltak maradjanak, és komplexen fejlesszem őket. Fontos számomra, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, és pozitív kapcsolatot alakítson ki a mozgással és társaikkal. Szívügyem a Magyar Speciális Olimpia Szövetség versenyeire való felkészítés atlétika sportágban, ahol tanítványaim átélhetik a versenyzés és a győzelem semmihez sem fogható katarzisát. Jelenlegi tanítványaimnak és a következő generációnak olyan élményeket, tudást szeretnék átadni, amiből tudnak meríteni, és olyan alternatívát mutatni a digitális élet mellett, amivel bővíthetik a szabadidő hasznos és egészséges eltöltését. Az egymás elfogadását, az együttműködés fontosságát és az egészséges életmód iránti igényt is szeretném átadni nekik. Hiszem, hogy ezek az értékek hosszú távon is segítik őket a mindennapi életben, és hiszem, hogy a testnevelés óra nemcsak a testet, hanem a lelket is acélozza a jövő kihívásaival szemben.”
35 év alatti, fiatal testnevelő kategóriában: Bélteki Péter, Szegedi Arany János Általános Iskola
„Testnevelő tanárként számomra a legnagyobb öröm az, hogy nap mint nap láthatom a fejlődést a tanulóimon, és hozzájárulhatok ahhoz, hogy megszeressék a mozgást és az egészséges életmódot. A szakmámban azt szeretem leginkább, hogy nemcsak fizikai, hanem mentális erőt és kitartást is építhetünk együtt. Az óráimon a diákok általában azt értékelik, hogy változatos, játékos és jó hangulatú foglalkozásokat tartok, ahol mindenki megtalálhatja a saját sikerélményét. Fontos számomra, hogy senki ne érezze magát kirekesztve, hanem mindenki a saját szintjén fejlődhessen. A következő generációnak elsősorban azt szeretném átadni, hogy a mozgás örömforrás, nem pedig kötelező feladat. Hiszek abban, hogy a sporton keresztül kitartást, együttműködést és önbizalmat is tanulhatnak. Célom, hogy olyan szemléletet adjak át, amely egy életen át elkíséri őket.”
Az országos szavazás szintén óriási mozgósítással járt, közel 120 000 szavazat futott be. A három fődíjast a tesióráikon lepték meg a szervezők június 16-17-18-án, ott értesültek a csodás hírről, a gyerekek gyűrűjében. Az egyedi melegítőket ezúttal meg is kapták, a 330 000 forintos pihenőutalványok pedig a július 1-i Aktív Iskola Pedagógusfesztiválon kerülnek átadásra, ahol a jelen lévő 600 testnevelő ünnepli meg az ország legnépszerűbb tesitanárait.
A Magyar Diáksport Szövetségről
A Magyar Diáksport Szövetség az általános és középiskolás gyermekek mozgásfókuszú egészségfejlesztésével foglalkozó civil szervezet. Célja, hogy a gyerekeket rendszeres mozgásra ösztönözve elősegítse egészséges, boldog jövőjüket.
segítse az egészségtudatos közösségi kultúra kialakítását, a rendszeres testmozgás hatásainak tudatosítását, növelje a testmozgás iránti elkötelezettséget, programjaival segítse az iskolai keretek között zajló testmozgás lehetőségeinek bővítését.
Országos hálózata segítségével támogassa az iskolákat az egészségfejlesztő programjaik megvalósításában és az ehhez szükséges infrastruktúra, eszközök, tudás bővítésében, továbbá belső és külső együttműködéseik kialakításában.
Az MDSZ 2023 óta működteti az Aktív Iskola védjegyrendszert, amelynek keretében már 606 általános és középiskolában a gyerekek rendszeres mozgását támogató környezet épül, számos mozgásösztönző program valósul meg, elérve ezzel több mint 180 ezer iskolás gyermeket.
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