A Hold és a Mars fényszöge különleges támogatást ad a csillagjegyeknek

A csillagjegyek többségének kedvezően alakul a hosszú hétvége, ebben a csillagok is jótékonyan hatnak majd.

A csillagjegyeket különleges energia segíti

Kos

Ugye tudja, hogy megérdemelné, hogy végre lustálkodjon, és szüksége is van a pihenésre. Közben azonban nem hagyja békén egy intéznivaló. Jobb, ha túlesik rajta, máskülönben folyton ott járnak a gondolatai, és nem tud igazán lazítani.



Bika

A jegyében jár a Mars, ami egy erős támogató fényszöget zár be a Szűz Holddal. Nehéz a jelenben maradni, csak a pillanattal törődni, pedig önnek éppen ez a feladata ezen a békés szombaton. Tartsa kordában a gondolatait, és arra figyeljen, amit éppen csinál! Ezt egy meditációs gyakorlatnak is felfoghatja.



Ikrek

A Hold és a Mars, valamint a jegyében járó Merkúr és a Mars szuper fényszöge csupa kedves embert jelez. Élvezze a jó társaságot, és nézzen a csillogó szemekbe! Ugye tisztában van vele, hogy nem véletlenül népszerű? Tett és tesz érte nap mint nap.



Rák

Ma különösen jóleshet az otthon nyugalma, egy lassú reggeli vagy egy hosszú beszélgetés valakivel, akiben igazán megbízik. A Szűz Hold segít lecsendesíteni az önben kavargó érzéseket, és végre nem akar mindent egyszerre megoldani.

Oroszlán

Most valahogy minden és mindenki nyugodtabb ön körül, és ez pozitívan hat vissza önre is: ön is nyugodtabb és békésebb. Nem kell mindig pörögnie és irányítania az eseményeket. A Mars és a Hold harmonikus kapcsolata segít abban, hogy végre egy kicsit kiengedjen.



Szűz

A Hold az ön jegyében jár, és csodás kapcsolatba kerül a Bika Marssal. Ez most belső békét, tisztánlátást és nagyon stabil energiákat hoz önnek. Úgy érezheti, hogy végre helyükre kerülnek a dolgok.



Mérleg

A Hold és a Mars harmonikus kapcsolata segít abban, hogy megtalálja az egyensúlyt a kötelességek és a kikapcsolódás, töltekezés között. Egy pénzügyi vagy családi ügyben megnyugtató fordulat jöhet.



Skorpió

Valaki ma meglepően őszinte lehet önnel, és ez elsőre talán váratlanul éri. Mégis érdemes figyelni arra, amit mond, mert fontos felismerést hozhat. A Hold és a Mars támogató fényszöge segít lehiggadni, tisztábban látni és elengedni egy régi feszültséget.