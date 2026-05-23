A Hold és a Mars fényszöge különleges támogatást ad a csillagjegyeknek
Sok kedvező csillagállás borítja az eget szombaton. Azonban a Mars és a Hold ezek közül kiemelkedően sok csillagjegyre van pozitív hatással.
A csillagjegyek többségének kedvezően alakul a hosszú hétvége, ebben a csillagok is jótékonyan hatnak majd.
A csillagjegyeket különleges energia segíti
Kos
Ugye tudja, hogy megérdemelné, hogy végre lustálkodjon, és szüksége is van a pihenésre. Közben azonban nem hagyja békén egy intéznivaló. Jobb, ha túlesik rajta, máskülönben folyton ott járnak a gondolatai, és nem tud igazán lazítani.
Bika
A jegyében jár a Mars, ami egy erős támogató fényszöget zár be a Szűz Holddal. Nehéz a jelenben maradni, csak a pillanattal törődni, pedig önnek éppen ez a feladata ezen a békés szombaton. Tartsa kordában a gondolatait, és arra figyeljen, amit éppen csinál! Ezt egy meditációs gyakorlatnak is felfoghatja.
Ikrek
A Hold és a Mars, valamint a jegyében járó Merkúr és a Mars szuper fényszöge csupa kedves embert jelez. Élvezze a jó társaságot, és nézzen a csillogó szemekbe! Ugye tisztában van vele, hogy nem véletlenül népszerű? Tett és tesz érte nap mint nap.
Rák
Ma különösen jóleshet az otthon nyugalma, egy lassú reggeli vagy egy hosszú beszélgetés valakivel, akiben igazán megbízik. A Szűz Hold segít lecsendesíteni az önben kavargó érzéseket, és végre nem akar mindent egyszerre megoldani.
Oroszlán
Most valahogy minden és mindenki nyugodtabb ön körül, és ez pozitívan hat vissza önre is: ön is nyugodtabb és békésebb. Nem kell mindig pörögnie és irányítania az eseményeket. A Mars és a Hold harmonikus kapcsolata segít abban, hogy végre egy kicsit kiengedjen.
Szűz
A Hold az ön jegyében jár, és csodás kapcsolatba kerül a Bika Marssal. Ez most belső békét, tisztánlátást és nagyon stabil energiákat hoz önnek. Úgy érezheti, hogy végre helyükre kerülnek a dolgok.
Mérleg
A Hold és a Mars harmonikus kapcsolata segít abban, hogy megtalálja az egyensúlyt a kötelességek és a kikapcsolódás, töltekezés között. Egy pénzügyi vagy családi ügyben megnyugtató fordulat jöhet.
Skorpió
Valaki ma meglepően őszinte lehet önnel, és ez elsőre talán váratlanul éri. Mégis érdemes figyelni arra, amit mond, mert fontos felismerést hozhat. A Hold és a Mars támogató fényszöge segít lehiggadni, tisztábban látni és elengedni egy régi feszültséget.
Bak
A Rák Vénusz sok érzést hoz felszínre önben, és lehet egy szép és megnyugtató élményben. Nagyon harmonikus energiák veszik körül. Ma különösen erős önben a teremtő energia, ezért figyeljen arra is, mire fókuszálja a gondolatait.
Vízöntő
A pünkösdi hosszú hétvége első napján sokkal jobban eshet a csendesebb, meghittebb időtöltés, mint a társasági programok. A Hold segít abban, hogy egy kicsit befelé figyeljen, és ráérezzen arra, mi az, ami most tényleg fontos önnek.
Halak
A mai energiák nagyon kedveznek önnek. A Szűz Hold segít rendet tenni az érzései között, a Mars pedig elég lendületet ahhoz, hogy végre egy fontos ügyben. Most különösen erős lehet a spirituális kapcsolódása, ezért figyeljen az álmaira, megérzéseire és az ismétlődő jelekre. Az univerzum próbál üzenni önnek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre