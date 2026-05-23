Apró, de végzetes hiba vezethetett Madeleine McCann eltűnéséhez

Madeleine McCann eltűnésének rejtélye közel 20 éve a nemzetközi figyelem és nyomozás ellenére sem tűnik úgy, hogy a végéhez közeledne. Madeleine 2007-ben hároméves korában tűnt el egy portugál üdülőhelyről azután, hogy szülei a barátaikkal közösen vacsorázni mentek, Madeleinet és két kisebb testvérét pedig a szálláson hagyták.

Madeleine McCann eltűnéséhez az éttermi számla járulhatott hozzá?

Az elmúlt közel két évtized alatt sem a brit, sem pedig a portugál hatóságok átfogó vizsgálatai nem voltak képesek feltárni, hogy pontosan mi történhetett azon az estén. A kislány szülei, Kate és Gerry McCann a barátaikkal vacsoráztak, amíg a lányuk 21:05 é 22:00 óra közöti időszakban eltűnt, nyomtalanul. A szülők azonnal riasztották a rendőrséget és nagyszabású keresést is indítottak a Praia da Luz üdülőhelyen, de sosem bukkantak Madeleine nyomára.

A tragédiához egy aprónak tűnő végzetes hiba vezethetett. A szülők minden este az Ocean Clubban vacsoráztak, minden alkalommal magukra hagyva a gyerekeket, akiket időről időre ellenőriztek, s mindig ugyanahhoz az asztalhoz kérték a foglalást, hogy ráláthassanak az apartmanokra. Kate McCann 2011-ben írt könyvében felidézte a megrázó részleteket: a recepciós a foglalásnál feljegyezte, hogy a társaság az egyedül hagyott gyerekek megfigyelése miatt szeretnének ugyanoda foglalni, mert így rálátnak az apartmanokra.

Rémülten láttam, hogy – teljesen ártatlanul – a recepciós leírta a kérésünk okát: közel akartunk lenni az apartmanokhoz, mert egyedül hagytuk ott a gyermekeinket, és időnként rájuk néztünk. Ezt a hibát keserűen bánjuk, és életünk végéig bánni fogjuk.

Dokumentum-dráma verte ki a biztosítékot

Mindmáig rejtély, hogyan veszhetett nyoma a hároméves Madeleinnek, eltűnésének nyomozását félrevezető nyomok és a helyi rendőrség hibái is hátráltatták. Az eltűnéssel kapcsolatban rengeteg alaptalan összeesküvés-elmélet is született, amelyek a szülőket hibáztatják, ezzel kapcsolatban azonban soha semmilyen bizonyíték nem került elő.

Madeleine eltűnésének vitája ismét fellángolt azután, hogy a brit Channel 5 nyilvánosságra hozott egy dokumentum-drámát, amiben az anya, Kate McCann kihallgatására koncentrál. Korábban egy nyilatkozatot adott ki ezzel kapcsolatban az édesanya, amiben jelezték: „Nem adtunk beleegyezést, és semmilyen módon nem vettünk részt az elkészítésében. Nem látjuk, hogyan segítene ez bármit is. Az ilyen műsorok mindig negatív hatással vannak a családunkra.” - olvasható az Unilad cikkében.