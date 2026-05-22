A nő tudta nélkül adott abortuszgyógyszert –Nem akarta megtartani a babát

Sokkoló! Súlyos bűncselekménnyel vádolnak egy 25 éves texasi férfit, aki a gyanú szerint a várandós nő tudta nélkül abortusztablettát kevert az italába. A hatóságok szerint a gyógyszer hatására a nő elveszítette 14 hetes magzatát.

Titokban keverte italába az abortusztablettát

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Most vádat emeltek a 25 éves texasi férfi ellen, aki a hatóságok szerint abortuszt előidéző gyógyszert adott egy terhes nőnek annak beleegyezése nélkül, ami a magzat halálához vezetett. A Montgomery megyei ügyészség és a seriffhivatal közlése szerint Jon Rueben Demeter ellen gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény és illegális abortusz miatt emeltek vádat.

A nyomozás szerint a Jon az interneten rendelte meg a tablettát, majd összetörte azt, és párja italába keverte anélkül, hogy erről a nő tudott volna.

A seriff szerint a cél egyértelműen a magzat halálának előidézése volt. A hatóságok elmondása alapján a nő szerette volna megtartani a gyermekét, azonban a férfi abortuszt akart és korábban azt is felajánlotta, hogy fizeti a beavatkozást egy másik államban.

A magzatot Presley Mae-nek nevezte el édesanyja, és 14 hetes volt. A rendőrség szerint a baba halva született a kórházban. Emellett kihangsúlyozták, hogy a gyermek teljesen egészségesen fejlődőtt és már volt 10 ujja és 10 lábujja is, amikor megtörtént a tragédia. Teljes élet állt volna előtte. Mint kiderült, a férfi egy bizonyos mifepriszton nevű hormongátló gyógyszert használt, amely Texas államban illegálisnak számít.

Az ügy továbbra is vizsgálat alatt áll.

