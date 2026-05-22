RETRO RÁDIÓ

A nő tudta nélkül adott abortuszgyógyszert –Nem akarta megtartani a babát

A nő meg szerette volna tartani a gyermeket, de ő nem. Abortusztablettát kevert az italába, hogy megakadályozza a terhességet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 21:30
abortusz várandós gyermek

Sokkoló! Súlyos bűncselekménnyel vádolnak egy 25 éves texasi férfit, aki a gyanú szerint a várandós nő tudta nélkül abortusztablettát kevert az italába. A hatóságok szerint a gyógyszer hatására a nő elveszítette 14 hetes magzatát.

Titokban összetörte az abortusztablettát és a nő italába keverte
Titokban keverte italába az abortusztablettát
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Titokban összetörte az abortusztablettát és a nő italába keverte

Most vádat emeltek a 25 éves texasi férfi ellen, aki a hatóságok szerint abortuszt előidéző gyógyszert adott egy terhes nőnek annak beleegyezése nélkül, ami a magzat halálához vezetett. A Montgomery megyei ügyészség és a seriffhivatal közlése szerint Jon Rueben Demeter ellen gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény és illegális abortusz miatt emeltek vádat.

A nyomozás szerint a Jon az interneten rendelte meg a tablettát, majd összetörte azt, és párja italába keverte anélkül, hogy erről a nő tudott volna.

A seriff szerint a cél egyértelműen a magzat halálának előidézése volt. A hatóságok elmondása alapján a nő szerette volna megtartani a gyermekét, azonban a férfi abortuszt akart és korábban azt is felajánlotta, hogy fizeti a beavatkozást egy másik államban.

A magzatot Presley Mae-nek nevezte el édesanyja, és 14 hetes volt. A rendőrség szerint a baba halva született a kórházban. Emellett kihangsúlyozták, hogy a gyermek teljesen egészségesen fejlődőtt és már volt 10 ujja és 10 lábujja is, amikor megtörtént a tragédia. Teljes élet állt volna előtte. Mint kiderült, a férfi egy bizonyos mifepriszton nevű hormongátló gyógyszert használt, amely Texas államban illegálisnak számít.

Az ügy továbbra is vizsgálat alatt áll.

 

(via People)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu