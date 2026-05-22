Megbírságolták Mick Jaggert, de rögtön jött a bocsánatkérés

Új szakmában próbálta ki magát, bírság lett a vége. A Strombolit is magába fogadó dél-olaszországi szigetek idegenforgalmi vállalkozói bocsánatot kértek Mick Jagger brit énekes, zenésztől pénteken, miután Stromboli polgármestere több mint ezer eurós bírságot vetett ki rá túlzott zajkeltés miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 21:15
mick jagger rolling stones lipari - szigetek bírság

A Lipari-szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért Mick Jaggertől a hét sziget "teljes közössége nevében".

Mick Jaggert megbírságolták, majd jött a bocsánatkérés. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Arra kérjük Mick Jaggert jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk

 - olvasható a több mint 1300 munkahelyet biztosító száz vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy "vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség".
A brit rockbálványhoz intézett üzenet Stromboli-sziget polgármestere, Riccardo Gullo intézkedésére reagált, aki több mint ezer euróra bírságolta meg Mick Jaggert.

A Rolling Stones együttes legendás frontembere egy partin vett részt szerda este. Alice Rohrwacher olasz rendező legújabb filmje, a Three Incestuous Sisters forgatásának befejezését ünnepelték olyan nevekkel mint Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor és Isabella Rossellini. A filmben Mick Jagger is szerepel.

A Stromboli egyik vendéglátóhelyén zajló ünneplés kellős közepén azonban megjelentek a helyi rendőrök, és leállították a bulit, arra hivatkozva, hogy polgármesteri rendelet szerint hét közben nem lehet hangos zenét hallgatni. Ezután a polgármester bírságot is kivetett.

Rosa Oliva, az "Amo Stromboli" helyi turisztikai szövetség vezetője kijelentette, hogy a téli üres szezon után örülni kell, hogy híres látogatók reklámozzák a szigeteket, amelyek évek óta küzdenek idegenforgalmuk növeléséért - írja az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
