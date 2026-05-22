Kiderült az egyiptomi Nagy Piramis titka: ezért nem tudják elpusztítani a földrengések

Egyiptom legendás Nagy Piramisa évezredek óta rejtélyt jelent a szakértők számára, azonban a tudósok úgy vélik, hogy végre megfejtették a törhetetlen szerkezet mögött rejlő titkot. Az ősi óriási sír 4600 éve áll szilárdan minden ellen, amit az anyatermészet rá tud zúdítani, beleértve azokat a hatalmas földrengéseket is, amelyek modern városokat is a földdel tennének egyenlővé. A tudósok kiderítették, hogyan tudott Kheopsz fáraó monumentális emlékműve dacolni az esélyekkel, és egy sor zseniális, beépített mérnöki trükkre mutattak rá.

Kiderült, miért éli túl a Nagy Piramis a legnagyobb földrengéseket is

Megfejtették a Nagy Piramis évezredes titkát

Annak ellenére, hogy a piramist a Richter-skála szerinti 6,8-as erősségű, félelmetes rengések rázkódtatták meg - amelyek elég erősek voltak ahhoz, hogy akár 250 kilométerre lévő épületeket is összetörjenek - a piramis sem belül, sem kívül nem szenvedett komoly károkat.

A Nemzeti Csillagászati és Geofizikai Kutatóintézet szakértői felfedezték, hogy az építők szilárd mészkő alapokat, sziklaszilárd szimmetrikus alakzatot, merev vázszerkezetet és nyomáscsökkentő rések kombinációját alkalmazták a ikonikus Királyi Kamra felett. A kutatócsoport így nyilatkozott:

„Ezek az eredmények bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az ókori egyiptomi építészek mélyreható geotechnikai ismeretekkel rendelkeztek. A piramis bizonyos geometriai jellemzői és műszaki szempontból figyelemreméltó tulajdonságai miatt az egyik legjobb földrengésálló építménynek számít.”

A tanulmányukhoz a csapat 37 különböző ponton mérte a rezgéseket a helyszínen, ellenőrizve a belső kamrákat, az óriási tömböket és a külső talajt. Megállapították, hogy a piramis 2,0-2,6 hertz frekvencián rezeg, ami azt jelenti, hogy a mechanikai terhelés tökéletesen eloszlik az egész emlékművön. Döntő fontosságú, hogy a körülötte lévő talaj sokkal lassabban, 0,6 hertz frekvencián rezeg.

Amikor egy épület és a talaj azonos sebességgel rezeg, katasztrofális károsodás következik be. Mivel a piramis természetesen sokkal „gyorsabban” és „merevebben” rezeg, mint az alatta hullámzó föld, a halálos földrengés-energia egyszerűen nem tud hatékonyan átterjedni a szerkezetre. A tanulmány kimutatta, hogy míg a rezgések a magasság növekedésével erősödtek, a Királykamra felett található furcsa üreg valójában lelassította a rázkódást, pajzsként működve.