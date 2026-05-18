Hajmeresztő elmélettel állt elő a tudós: valóban erre használtak volna a piramisokat?

Újabb elképesztő elmélet látott napvilágot a gízai piramisok kapcsán. Egy kutató szerint az ókori egyiptomi piramisok nem csupán síremlékek lehettek, hanem hatalmas kozmikus jelzőfények is, amelyeket akár földönkívüli civilizációkkal való kommunikációra használhattak.

Jalal Jafari, az iráni Shahid Beheshti Egyetem Lézer és Plazma Intézetének munkatársa egy még lektorálás előtt álló tanulmányban fejtette ki merész elképzelését. A tudós szerint a gízai piramisok szerkezete és elhelyezkedése arra utalhat, hogy azok egyfajta „gravitációs közvetítőként” vagy kozmikus útjelzőként működhettek.

A piramisok nemcsak építészeti csodaként szolgálhattak, hanem térinformatikai jelzőként is, amelyek potenciálisan egy tágabb gravitációs kommunikációs rendszeren belül működtek.

Jafari úgy véli, az építmények matematikai és földrajzi információkat hordozhatnak a Földről olyan módon, amelyet egy fejlett, fizikát és csillagászatot ismerő idegen civilizáció is könnyedén felismerhetne. Az elmélet szerint a piramisok lényegében egyfajta kozmikus GPS-ként szolgálhattak volna, segítve más intelligens lényeket abban, hogy meghatározzák bolygónk helyét az univerzumban.

A kutató külön kiemelte, hogy a gízai piramismező épületei rendkívül pontos északnyugat–délkelet tájolással épültek, ami szerinte az ókori egyiptomiak fejlett geometriai és csillagászati tudását bizonyíthatja.

Bár az elmélet elsőre furcsán hangzik, Jafari hangsúlyozta, hogy egyelőre csupán hipotézisről van szó, amely további kutatásokat igényel. Több tudós ugyanakkor szkeptikusan fogadta az elképzelést, rámutatva arra, hogy az ókori egyiptomiaknak nem állt rendelkezésükre olyan technológia, amellyel valódi információt sugározhattak volna az űrbe.

Ennek ellenére a piramisok körüli rejtélyek továbbra is izgalomban tartják a világot, és újabbnál újabb elméletek születnek arról, vajon milyen titkokat rejthetnek a több ezer éves monumentális építmények – írja a Daily Star.