Megszólalt a bennfentes: találkozót tartottak a lelkészek a földönkívüliek inváziója kapcsán

Tony Merkel evangélista és podcaster nemrég beszélt azokról a vitatott találkozókról, amelyeken állítása szerint lelkészeket készítettek fel az ufókkal és földönkívüliekkel kapcsolatos jövőbeli leleplezésekre.

A keresztény vezetők találkozót szerveztek a földönkívüliek miatt (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A lelkész szerint csak idő kérdése, hogy megjelenjenek a földönkívüliek a bolygónkon

Merkel a The Confessionals Podcast műsor házigazdája rendszeresen foglalkozik megmagyarázhatatlan jelenségekkel. Egy interjúban, amelyet a CBN News számára adott, Merkel arról beszélt, hogy két külön találkozót is szerveztek a közelmúltban.

Elmondása szerint az egyik esemény az ő kezdeményezésére jött létre, míg a másikat egy magáncsoport szervezte, amely állítólag keresztény hátterű hírszerzési szakemberekből áll. Merkel szerint ezeknek az összejöveteleknek az volt a célja, hogy az egyházi vezetőket felkészítsék arra az eshetőségre, ha a jövőben a földönkívüli életről szóló információk kerülnek nyilvánosságra.

A lelkész úgy fogalmazott, hogy a résztvevők komoly aggodalmat éreztek amiatt, vajon az egyház mennyire lenne képes reagálni egy ilyen horderejű eseményre. Merkel hangsúlyozta, hogy szerinte a vallási vezetőknek tájékozottnak kell lenniük az UFO-jelenségekkel kapcsolatban, mert úgy véli, az emberiség előbb-utóbb szembesülni fog a földönkívüli intelligenciával.

Állítása szerint nem az a kérdés, hogy ez megtörténik-e, hanem az, hogy mikor. A podcaster szerint az egyházaknak fontos szerepük lehet abban, hogy segítsenek a hívőknek feldolgozni és lelkileg kezelni egy ilyen eseményt. Úgy véli, a vallási közösségek feladata lesz útmutatást és támogatást nyújtani az embereknek, ha egyszer valóban sor kerülne egy földönkívüliekkel kapcsolatos hivatalos bejelentésre.

Az interjú során a férfi azt is tisztázta, hogy tudomása szerint semmilyen kormányzati szerv sem vett részt közvetlenül ezeken a találkozókon. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a megbeszéléseknek milyen konkrét eredményei lehetnek – írja az International Business Times UK.