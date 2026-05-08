Megszólalt a bennfentes: találkozót tartottak a lelkészek a földönkívüliek inváziója kapcsán

Állítólag két találkozóra is sor került. Ezért tartják fontosnak a földönkívüliek kapcsán történő megbeszéléseket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 21:30
Tony Merkel evangélista és podcaster nemrég beszélt azokról a vitatott találkozókról, amelyeken állítása szerint lelkészeket készítettek fel az ufókkal és földönkívüliekkel kapcsolatos jövőbeli leleplezésekre.

A keresztény vezetők találkozót szerveztek a földönkívüliek miatt (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A lelkész szerint csak idő kérdése, hogy megjelenjenek a földönkívüliek a bolygónkon

Merkel a The Confessionals Podcast műsor házigazdája rendszeresen foglalkozik megmagyarázhatatlan jelenségekkel. Egy interjúban, amelyet a CBN News számára adott, Merkel arról beszélt, hogy két külön találkozót is szerveztek a közelmúltban.

Elmondása szerint az egyik esemény az ő kezdeményezésére jött létre, míg a másikat egy magáncsoport szervezte, amely állítólag keresztény hátterű hírszerzési szakemberekből áll. Merkel szerint ezeknek az összejöveteleknek az volt a célja, hogy az egyházi vezetőket felkészítsék arra az eshetőségre, ha a jövőben a földönkívüli életről szóló információk kerülnek nyilvánosságra.

A lelkész úgy fogalmazott, hogy a résztvevők komoly aggodalmat éreztek amiatt, vajon az egyház mennyire lenne képes reagálni egy ilyen horderejű eseményre. Merkel hangsúlyozta, hogy szerinte a vallási vezetőknek tájékozottnak kell lenniük az UFO-jelenségekkel kapcsolatban, mert úgy véli, az emberiség előbb-utóbb szembesülni fog a földönkívüli intelligenciával. 

Állítása szerint nem az a kérdés, hogy ez megtörténik-e, hanem az, hogy mikor. A podcaster szerint az egyházaknak fontos szerepük lehet abban, hogy segítsenek a hívőknek feldolgozni és lelkileg kezelni egy ilyen eseményt. Úgy véli, a vallási közösségek feladata lesz útmutatást és támogatást nyújtani az embereknek, ha egyszer valóban sor kerülne egy földönkívüliekkel kapcsolatos hivatalos bejelentésre.

Az interjú során a férfi azt is tisztázta, hogy tudomása szerint semmilyen kormányzati szerv sem vett részt közvetlenül ezeken a találkozókon. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a megbeszéléseknek milyen konkrét eredményei lehetnek – írja az International Business Times UK.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
