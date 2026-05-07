Kifaggatták a volt amerikai elnököt a földönkívüliekről

Stephen Colbert nem volt hajlandó befejezni a The Late Show adását anélkül, hogy megtudná, pontosan mit tud Barack Obama a földönkívüliekről. A volt amerikai elnök még idén februárban keltette fel az ufórajongók figyelmét, amikor őszintén elmondta, hogy léteznek idegenek. Állítását egészen idáig nem részletezte.

A késő esti műsorvezető a keddi epizódban faggatta a volt elnököt a földön kívüli élettel kapcsolatos ismereteiről. Amikor Colbert arra sürgette, hogy egyszerűen vallja be a kis zöld emberkék létezését, Obama nevetve hozzáfűzte: „Azt hittem, nyilvánvaló, hogy mire gondolok.” Bár Colbert maga is vette a lapot, mint mindenki más, mégsem hagyta ennyiben a hihetetlen kijelentést.

Obama szerencsére tisztázta a dolgokat. „A lényeg a következő” – mondta. „Azoknak, akik még mindig azt hiszik, hogy valahol a föld alatt kis zöld emberkék vannak, elnökként többek között azt is megtanulja az ember, hogy a kormányzat borzasztóan rossz a titoktartásban.”

Ez az egész összeesküvés‑elméletes dolog… Ha lennének földönkívüliek, űrhajók vagy bármi, ami az Egyesült Államok kormányának birtokában van, amiről tudnánk – láttunk volna fotókat vagy ilyesmit –, esküszöm, valamelyik őr, aki a létesítményt felügyeli, már rég készített volna egy szelfit az egyik idegennel, és elküldte volna a barátnőjének, hogy lenyűgözze. Kiszivárgott volna!

– idézte a volt elnök szavait az Entertainment Weekly.

Bár lehet, hogy Obama maga nem látott egy földönkívülit sem, és esküszik rá, hogy az Egyesült Államok nem rejteget egyet sem, továbbra is reméli, hogy az idegenek léteznek, sőt kommunikálni akar velük. „Most hirdetni fogom magam... Első kapcsolatfelvétel: azt hiszem, jó küldött lennék a bolygó számára” – jelentkezett első űrbéli képviselőnek a volt elnök.