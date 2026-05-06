Elárulta az űrhajós: ufókat látott

Dermesztő történettel állt elő egy egykori űrhajós egy friss dokumentumfilmben: állítása szerint nem az űrben, hanem a saját hálószobájának ablakából látva találkozott ufókkal.

Brian Binnie, az amerikai haditengerészet volt parancsnoka és tesztpilóta 2004-ben történelmet írt: ő vezette a világ első kereskedelmi űrjárművét, és a második civil űrhajósként jutott az űrbe. Most azonban egy egészen más élményéről beszélt, amely még a repüléseinél is jobban felkavarta.

Ufók találtak rá

A férfi elmondása szerint 2003 decemberében, egy súlyos tesztrepülési baleset után néhány nappal hajnalban furcsa fények ébresztették fel kaliforniai otthonában.

Ahogy ott feküdtem, azt hittem, valaki bekapcsolta a tévét, és a villódzó képek világítanak

– mesélte.

Kinyitottam a szemem, de a tévé nem ment. A fények az ablakon keresztül szűrődtek be.

Először arra gyanakodott, hogy rendőrautók villoghatnak a ház előtt, ám amikor kinézett, semmit nem talált. Amit viszont látott, azt azóta sem tudja megmagyarázni.

Olyan volt, mintha nappali fény borította volna be a kertet, miközben minden más sötét maradt. Ebben a fényben különös dolgok mozogtak

– idézte fel.

A beszámoló szerint több, szappanbuborék méretű, lassan lebegő fény jelent meg, mellettük pedig nagyobb, élénkebb, röplabda nagyságú „entitások”, amelyek szabadon mozogtak a térben. A történet legijesztőbb része ezután következett: két fény közeledni kezdett az ablakhoz, majd egyenesen felé repült.

Nem tudom, vizsgáltak-e, vagy csak megnéztek, de aztán egész lassan eltűntek

– mondta.

A különös élményt egy új dokumentumfilm, a Beyond Blue Sky: The Untold Story of the First Private Astronauts mutatja be, amely több mint öt évig készült – írja a Daily Mail.