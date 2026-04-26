Sokkoló bejelentést tettek a tudósok: a földönkívüliek heteken belül felfedik magukat

A tudósok szerint a földönkívüliek akár heteken belül bejelenthetik létezésüket. Azt mondják, "egyre több bizonyítékot" látnak arra, hogy a „kis zöld emberkék” már léteznek a Föld bolygón, és a mindennapi életben az emberek között élnek.

És úgy vélik, hogy a földönkívüliek nyilvánosan megjelennek a világ előtt „a második” pillanatban, amikor a globális vezetők elismerik a létezésüket. Robert Pulme, UFO- és szellemvadász, aki az elmúlt 20 évben vizsgálódott, azt mondta: „Nagyon is valós jelek vannak arra, hogy a világ kormányai többet tudnak, mint amennyit a nyilvánossággal tudatnak. Ez szinte biztosra vehető. Az UFO-közösségben sokan osztanak meg tippeket és észleléseket, és az általunk összegyűjtött bizonyítékokból egyértelműen kiderül, hogy az idegenek a mindennapi létezésünk szerves részét képezik, itt élnek velünk. És mivel az UFO-akták nyilvánosságra kerülnek, az megnyithatja az utat az igazság napvilágra kerülése előtt.”

Donald Trump támogatóihoz intézett szavaiban azt ígérte, hogy az amerikai védelmi minisztérium „nagyon, nagyon hamarosan” nyilvánosságra hozza az UFO-kkal kapcsolatos „nagyon érdekes dokumentumokat”. Februárban utasította védelmi miniszterét, Pete Hegseth-et, hogy kezdje el nyilvánosságra hozni az „földönkívüli élettel” kapcsolatos dokumentumokat, és a megállapítások várhatóan hamarosan nyilvánosságra kerülnek.

A múlt héten az amerikai elnök azt mondta: „Ez a folyamat már jól halad, és sok nagyon érdekes dokumentumot találtunk, azt kell mondanom. Az első dokumentumok közzététele nagyon-nagyon hamarosan megkezdődik.”

A szakértő idegenvadászok úgy vélik, hogy ez lesz az, ami fordulópontot fog okozni a civilizáció történetében, ahogyan azt ismerjük. Pulme azt mondta: „Ez hatalmas lehet. Ez megrengetheti a világot, és ha a világhatalmak elkezdik bemutatni a bizonyítékaikat, az oda vezethet, hogy más országok is követik a példájukat. És aztán ki tudja? Ez oda vezethet, hogy maguk az idegenek erősítik meg a létezésüket.”