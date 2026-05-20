Őszintén vallott a késői anyaságról Vajna Timi: „Keményen meg kell dolgoznod érte!”

Aki követte Vajna Timi életét az elmúlt években, pontosan tudja, milyen nehéz időszakon ment keresztül. Sosem titkolta: az anyaság nem kopogtatott be hozzá magától, hanem kőkemény, fájdalmas és lelkileg is kimerítő harcot kellett érte vívnia.

Vajna Timi gyerekei között nincsen sok korkülönbség Fotó: Mediaworks

Könnyek, injekciók és kőkemény küzdelem

A rajongók lélegzet-visszafojtva figyelték, ahogyan egyik orvosi kezelésről a másikra járt, miközben a nyilvánosság előtt is nyíltan beszélt a kudarcokról, a csalódásokról és a reményvesztett pillanatokról. De Vajna Timi férjével együtt nem adta fel, hogy valaha is szülők legyenek. Az álma, hogy édesanya legyen, erősebb volt minden fájdalomnál, minden hormonkezelésnél és minden álmatlan éjszakánál.

„Keményen meg kell dolgoznod érte”

Most életének legőszintébb vallomását osztotta meg Vajna Timi Instagram-oldalán. Az idézet Cameron Diaztól származik, de szavait érthető okokból teljesen magáénak érzi az egykori üzletasszony.

„Fiatalon családot alapítani olyan, mint bármi más ebben az életkorban, csak úgy belevágsz. De amikor az én koromban döntesz így, az már egy igazán tudatos választás. Valóban keményen meg kell dolgoznod érte. Az egyetlen nyomás rajtam most már csak az, hogy muszáj lesz megérnem a 107 évet” – olvasható a sorokban. Nos, Timi is keményen megharcolt, a rengeteg lemondás és az acélos akarat, amellyel végül minden akadályt legyőzött.

Vajna Timi sokat küzdött, hogy édesanya legyen Fotó: Ripost

Vajna Timi minden percét élvezi az anyaságnak

A küzdelmes évek sötét felhői végleg elvonultak, és átadták helyüket a tiszta boldogságnak. Kisfiát egy béranya hozta világra, ám nem sokkal később jött a fantasztikus hír, hogy Vajna Timi terhes, kislányt hord a szíve alatt. A gyerekek között alig pár hónap a korkülönbség, Ben 2025 januárjában született, Hailey pedig 2025 júliusában. Timi boldogsága határtalan, minden percét élvezi az anyaságnak. Még a gyereknevelés legnehezebb időszakát is képes humorral felfogni.

Az elmúlt évek alatt rengeteg nő merített erőt Timi példájából, aki pontosan ezért is, hogy segítsen másoknak, osztotta meg a nyilvánossággal küzdelme minden apró részletét. A története pedig ékes bizonyítéka annak, hogy a sors néha óriási próbatételek elé állítja embert, de aki elég bátor és kitartó, az végül megkapja a legnagyobb jutalmat.