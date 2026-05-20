Sokkoló hasonlóság: Megtalálták T. Danny négylábú alteregóját!
Hatalmasat megy a közösségi médiában egy hihetetlen fotó, amely egy kiskutyáról készült! A kommentelők szerint ugyanis a tündéri francia buldog megszólalásig hasonlít a híres rapperre, így hivatalosan is megvan T. Danny négylábú alteregója.
A hazai pop- és rapszakma egyik legmeghatározóbb alakja vitathatatlanul Telegdy Dániel, akit az egész ország csak T. Danny néven ismer. A sármos énekes nemcsak fülbemászó slágereivel és telt házas koncertjeivel hódította meg a közönséget, hanem egyedi stílusával és karakteres megjelenésével is. Most azonban egy egészen váratlan helyről kapott konkurenciát. Egy gyanútlan gazdi által megosztott vicces fotó indította el a lavinát: úgy néz ki, a zenésznek létezik egy hihetetlenül imádnivaló, szőrös hasonmása.
Francia buldogként is hódít T. Danny?
A történet egy népszerű, kutyásoknak szóló közösségi csoportból indult ki, ahová egy humorosabb kedvű gazdi posztolt. A megosztott fényképeken egy tündéri, sötét szőrű francia buldog látható, akire a tulajdonosa egy speciális, rövid orrú kutyáknak tervezett szájkosarat adott rá. A gazdi csak annyit fűzött a képekhez, hogy a kutyus teljesen megsértődött az új kiegészítő miatt, és úgy leblokkolt, hogy még mozdulni sem hajlandó benne. A bejegyzés azonban pillanatok alatt önálló életre kelt, és a felhasználók azonnal kiszúrták a megdöbbentő párhuzamot.
A hálós, fekete szájkosár ugyanis a megszólalásig hasonlít azokra a maszkokra és kiegészítőkre, amelyeket a modern rapsztárok viselnek a színpadon. A kutyus magabiztos, mégis kissé durcás testtartása, valamint a sötét fejfedő kombinációja azonnal beindította a rajongók fantáziáját. A kommentszekciót pillanatok alatt elárasztották a poénok, és a legtöbb kedvelést kapó hozzászólás azonnal pontot tett az i-re:
Na jó, megvan T. Danny négylábú alteregója!
– írta egy szemfüles rajongó, amit azóta több százan lájkoltak.
Az internet népe teljesen megőrült a kutyusért
A kommentelők szerint a hasonlóság tagadhatatlan, és a kutyus pontosan úgy néz ki, mintha éppen egy nagyszabású arénakoncertre vagy egy exkluzív fotózásra készülne. Sokan megjegyezték, hogy a kiskutya komoly, vagány nézése és a fekete maszk tökéletesen hozza a hamisítatlan „bad boy” imázst. A rajongók szerint a francia buldog nemcsak külsejében, de kisugárzásában is hozza a kötelezőt. A poszt alatt valóságos mémgyár indult el, a kommentelők egymásra licitálva gyártják a viccesebbnél viccesebb teóriákat arról, hogy vajon a kutyus mikor jelenteti meg az első saját raplemezét.
A nagy kérdés már csak az, hogy maga az érintett sztár látta-e már a róla készült legújabb és kétségkívül legcukibb mémet. A híresség köztudottan jó humorérzékkel rendelkezik, és rendszeresen kommunikál a követőivel a közösségi oldalain, így a rajongók most abban reménykednek, hogy a hír hozzá is eljut. A kutyus tulajdonosa valószínűleg nem is sejtette, hogy egy egyszerű szájkosárvásárlásból ekkora internetes szenzáció kerekedik, és a kedvence egy csapásra a hazai bulvároldalak sztárjává válik.
