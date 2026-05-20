Sokkoló hasonlóság: Megtalálták T. Danny négylábú alteregóját!

A hazai pop- és rapszakma egyik legmeghatározóbb alakja vitathatatlanul Telegdy Dániel, akit az egész ország csak T. Danny néven ismer. A sármos énekes nemcsak fülbemászó slágereivel és telt házas koncertjeivel hódította meg a közönséget, hanem egyedi stílusával és karakteres megjelenésével is. Most azonban egy egészen váratlan helyről kapott konkurenciát. Egy gyanútlan gazdi által megosztott vicces fotó indította el a lavinát: úgy néz ki, a zenésznek létezik egy hihetetlenül imádnivaló, szőrös hasonmása.

T. Danny maszkban is hódít, akárcsak négylábú alteregója (Fotó: MEDIAWORKS)

Francia buldogként is hódít T. Danny?

A történet egy népszerű, kutyásoknak szóló közösségi csoportból indult ki, ahová egy humorosabb kedvű gazdi posztolt. A megosztott fényképeken egy tündéri, sötét szőrű francia buldog látható, akire a tulajdonosa egy speciális, rövid orrú kutyáknak tervezett szájkosarat adott rá. A gazdi csak annyit fűzött a képekhez, hogy a kutyus teljesen megsértődött az új kiegészítő miatt, és úgy leblokkolt, hogy még mozdulni sem hajlandó benne. A bejegyzés azonban pillanatok alatt önálló életre kelt, és a felhasználók azonnal kiszúrták a megdöbbentő párhuzamot.

A hálós, fekete szájkosár ugyanis a megszólalásig hasonlít azokra a maszkokra és kiegészítőkre, amelyeket a modern rapsztárok viselnek a színpadon. A kutyus magabiztos, mégis kissé durcás testtartása, valamint a sötét fejfedő kombinációja azonnal beindította a rajongók fantáziáját. A kommentszekciót pillanatok alatt elárasztották a poénok, és a legtöbb kedvelést kapó hozzászólás azonnal pontot tett az i-re:

Na jó, megvan T. Danny négylábú alteregója!

– írta egy szemfüles rajongó, amit azóta több százan lájkoltak.

T. Danny legcukibb hasonmása előkerült! (Fotó: Facebook)

Az internet népe teljesen megőrült a kutyusért

A kommentelők szerint a hasonlóság tagadhatatlan, és a kutyus pontosan úgy néz ki, mintha éppen egy nagyszabású arénakoncertre vagy egy exkluzív fotózásra készülne. Sokan megjegyezték, hogy a kiskutya komoly, vagány nézése és a fekete maszk tökéletesen hozza a hamisítatlan „bad boy” imázst. A rajongók szerint a francia buldog nemcsak külsejében, de kisugárzásában is hozza a kötelezőt. A poszt alatt valóságos mémgyár indult el, a kommentelők egymásra licitálva gyártják a viccesebbnél viccesebb teóriákat arról, hogy vajon a kutyus mikor jelenteti meg az első saját raplemezét.