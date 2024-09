T. Danny új külsővel hódít, igencsak megosztja a követőit

T. Danny sokak nagy kedvence. Szövegei, hangszíne, rapje többmilliós nézettséget biztosít neki, és persze a lányok és nők nem tudnak szó nélkül elmenni igéző tekintete, és izomzata mellett sem. Most viszont nagy változáson esett át a tinibálvány énekes, aminek nem mindenki örül.

T. Danny új külsővel próbálja levenni a lányokat a lábukról Fotó: TV2

Ken baba lett T. Danny

Hamarosan debütáló új dalát hirdette meg közösségi oldalán, igencsak figyelemfelkeltő fotókkal. Az új képeken jól látszik: barna haját szőke fürtökre cserélte!

„Jaaaj, kérem vissza a barna hajú szívtiprót! Nem mondom, hogy ez nem jó, de a barna sokkal jobb” – vélekedett egy kommentelő.

„Jaj, édesem! A csajok önmagadért kell szeressenek, ne egy Ken babát lássanak már benned! Ha neked tetszik, ám legyen, de szerintem ez most mellé ment!” – intette óva egy másik, míg volt, aki Eminem alteregóját, Slim Shadyt fedezte fel az új külsőben, mások szerint pedig Megan Fox botrányhős expasija, Machine Gun Kelly lehetett az inspiráció.

Akárhogy is, volt, aki nem bánta a hajszíncserét.

„Szőke herceg, már csak a fehér ló kell!” – áradozott egy hölgy.

„Mindegy, hogy barna hajú vagy szőke hajú, nekem T. Danny mindig T. Danny marad” – szögezte le egy másik rajongó.

Vége a csiki-csuki kapcsolatnak?

A nők esetében gyakran élnek azzal a klisével, hogy az új haj egy új kezdetet, valaminek a lezárását jelenti. Nem kizárt, hogy T. Danny esetében is hasonlóról lehet szó: balhés kapcsolata véglére tehetett végleg pontot. Hónapok óta húzódik már a csiki-csuki játék Kecskés Enikő modellel. A páros bő két évvel ezelőtt jött össze, akkor még igyekeztek titokban tartani a kapcsolatot, ám a rajongók kiszimatolták a románcot, sőt, egyesek azt is tudni vélték, hogy a páros tavaly szakított. Ősszel a Dancing with the Stars forgatásán azonban egyértelmű jelét adták, hogy együtt vannak: a modell több élőadásban is személyesen szurkolt a rappernek, az adásszünetben pedig csókot is váltottak. Azóta sok víz folyt le a Dunán, az ő kapcsolatuk is olyan heves volt, mint a nemrég áradó folyó. Dani érzéseit rendszerint rapszámain keresztül tárta az olvasók elé: volt szó megcsalásról, aranyásásról és felmelegített káposztáról is. Hogy most hányadán állnak, az már végképp kérdés, de talán Dani hajszínváltoztatása azt jelenti: végleg maga mögött hagyta a múltat. Új dala, a Vidéki lány is talán egy új szerelemről szól majd.